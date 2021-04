Da due settimane Tina Cipollari manca dallo studio di Uomini e Donne. Decine di messaggi stanno comparendo sul web da alcune ore, da quando il pubblico si è accorto nuovamente del forfait di Tina che aveva rinunciato anche in passato per rispettare il periodo di quarantena, dopo aver avuto un contatto con una persona poi risultata contagiata dal coronavirus.

Sulle reali ragioni nessuno sa niente. L’influencer Amedeo Venza aveva scritto: “Sono diversi giorni che Tina è assente a Uomini e Donne, e stando ad alcune voci sembrerebbe che abbia contratto il Covid impedendole così di prendere parte al programma e costringendola a bloccare per il momento i preparativi del suo matrimonio!”. Quindi, ripercussioni non soltanto a livello professionale ma anche privato. il Covid-19 le starebbe impedendo di essere a ‘UeD’ e anche di organizzare al meglio le sue nozze. Voci, come detto, tutte da confermare. Continua dopo la foto















Quello che è sicuro è che Tina riesce a farsi sentire anche se non è presente in video. Lo ha fatto dalle colonne del settimanale Nuovo Tv, dove ha attaccato Gemma Galagani. Da vent’anni la ‘Vamp’ è l’incontrastata protagonista del talk dei sentimenti da Maria De Filippi. Proprio lì è stata corteggiatrice e tronista. Peccato che undici anni fa a turbare l’idillio è arrivata Gemma Galgani con i suoi atteggiamenti e le sue storie d’amore che le ha fatto perdere la pazienza. Continua dopo la foto















“È una nullità – così la definisce sul settimanale Nuovo Tv -. Donna volubile che va dove tira il vento. Se avesse avuto una dignità non avrebbe accettato il corteggiamento di Nicola”. Peraltro, prosegue, la popolarità di Gemma non sarebbe farina del suo sacco: “Deve a me e a Giorgio Manetti (storico cavaliere corteggiatore della Galgani al Trono Over) il suo successo. Prima era una donna dimessa e anonima. Ho creato un mostro, purtroppo”. Continua dopo la foto











La fine sentimentale della dama torinese appare però segnata: “Si ritroverà da sola quando si spegneranno le telecamere. Gemma è falsa e il pubblico l’ha capito”. Così parlò Tina che su una pacificazione chiude la porta. Non saranno mai amiche: ne è sicura. Secondo l’opinionista di Uomini e Donne, Gemma Galgani è una donna che elemosina i sentimenti, nessuno farebbe come fa lei.

