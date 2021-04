Sale la tensione nella scuola di Amici. Nel centro del mirino sempre Alessandra Celentano. Il comportamento assunto ad Amici nei confronti di alcune ballerine della scuola come Martina Miliddi e Rosa Di Grazia non piace. Solo ieri ha fatto scoppiare in lacrime Martina. Come si sa, la maestra non gradisce affatto le qualità tecniche dell’allieva, anzi, la critica in modo pesante praticamente in ogni sua esibizione.

Ciò che ha fatto stavolta la Celentano non è però stato accettato dalla concorrente, che non è riuscita a contenere le sue emozioni e ha pianto incessantemente.

Alessandra Celentano ha deciso di lanciare un nuovo guanto di sfida a Martina. Avversaria la sua allieva Serena, che lei apprezza notevolmente. L'insegnante ha detto "di voler fare chiarezza in maniera definitiva" e ha quindi annunciato la sfida del charleston: "In questo caso sarà possibile semplificare solo i passi di classico e lei potrà esibirsi più facilmente".















Quando ha saputo questa notizia, la protagonista di 'Amici 20' non ce l'ha fatta e ha avuto un crollo totale dal punto di vista emozionale. In 'difesa' di Alessandra Celentano era intervenuta Carolyn Smith che, nei giorni scorsi, aveva detto. "La prima cosa che dico è: guai a chi tocca Alessandra Celentano che è una vera professionista ed è l'unica che sta difendendo il vero ballo. Aggiungo che Alessandra è una vera insegnante e la sua carriera è stata strepitosa, come sappiamo".















E ancora: "Anzi, ha preso in mano il nuovo progetto di Amici e lo ha reso fantastico. […] Alessandra fa benissimo a esprimere sé stessa, anzi io farei di peggio: se fossì lì mi avrebbero già cacciata!". Parole che avevano innescato un fiume di polemiche e che hanno costretto Carolyn a tornare ieri sull'argomento. Ha chiaramente detto di prendersi la responsabilità di ciò che ha detto e scritto e non delle notizie riportate apparse sul web e ha sottolineato l'importanza del momento di critica come occasione di crescita personale.















Poi ha voluto fare i complimenti a Stefano De Martino perché appartiene alla vecchia scuola di Amici e sa fare tutto. Sia lui che Stash, durante il loro percorso all’interno dell’accademia di Maria De Filippi non si sono mai rifiutati di superare i propri limiti e uscire dalla propria comfort zone per migliorare le loro capacità e crescere. Carolyn Smith ha dunque sbottato parlando di cattiveria gratuita nei suoi confronti: “Non ho ammazzato Martina, né detto che non è degna di essere una ballerina”. Parole che non convincono tutti, tanto che i commenti continuano a fioccare.

