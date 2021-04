Momenti fortissimo sono vissuti nella scuola di ‘Amici 20’. Il serale è ormai entrato nel vivo e i concorrenti stanno lottando duramente per cercare di restare nel programma. Il sogno di tutti è inevitabilmente quello di vincere, ma le difficoltà da affrontare sono tante. Nella scorsa puntata a lasciare definitivamente la trasmissione è stata la cantante Enula, la quale ha perso la sfida con Tancredi. Per la giovane tante lacrime, causate dalla paura di fare i conti con la dura realtà professionale.

E qualche ora fa a cedere emotivamente è stata la ballerina Martina Miliddi. La ragazza è infatti scoppiata in lacrime per colpa dell’insegnante Alessandra Celentano. Come ben sapete, la maestra non gradisce affatto le qualità tecniche dell’allieva, anzi, la critica in modo pesante praticamente in ogni sua esibizione. Ciò che ha fatto stavolta la Celentano non è però stato accettato dalla concorrente, che non è riuscita a contenere le sue emozioni e ha pianto incessantemente. (Continua dopo la foto)















Alessandra Celentano ha deciso di lanciare un nuovo guanto di sfida a Martina. Avversaria la sua allieva Serena, che lei apprezza notevolmente. L’insegnante ha detto “di voler fare chiarezza in maniera definitiva” e ha quindi annunciato la sfida del charleston: “In questo caso sarà possibile semplificare solo i passi di classico e lei potrà esibirsi più facilmente”. Quando ha saputo questa notizia, la protagonista di ‘Amici 20’ non ce l’ha fatta e ha avuto un crollo totale dal punto di vista emozionale. (Continua dopo la foto)















Martina Miliddi ha affermato con le lacrime sul viso: “Non ce la faccio a ballare con una che mi sta dietro, pensando ai passi, per me quello non è ballare, è eseguire una coreografia”. La giovane ha fatto riferimento a quello che era successo nella puntata precedente. Infatti, era stata costretta ad avere alle sue spalle l’esibizione precedente della ‘rivale’. Così facendo, stando alle sue parole, ha molta difficoltà a concentrarsi e non riesce quindi a dare decisamente il meglio di sé. (Continua dopo la foto)









Intanto, a difendere Martina Miliddi ci ha pensato Valentin Alexandru: “Tutti a parlare male di lei, tutti a fare comparazioni tra x e y senza pensare però che alla fine e solo una ragazza di 20 anni, una ragazza che sicuramente ha fatto un sacco di sacrifici fino adesso e una ragazza che vuole soltanto crescere nella vita come tutti no”. Non solo Lorella Cuccarini dalla sua parte, ma anche un bravissimo ballerino.

