“È nato”. Fiocco celeste a UeD: la coppia festeggia l’arrivo di Tancredi

Arriva una bella notizia dal mondo di Uomini e Donne. Si festeggia un fiocco celeste: è nato il figlio di una delle coppie nate nel dating show di Maria De Filippi. Il secondo figlio, per la precisione, perché dopo Tommaso ecco Tancredi. I due fin da subito si sono mostrati interessati l’una all’altro e nel programma è quindi sbocciato l’amore.

Fin dal primo momento in cui hanno ufficializzato la loro storia hanno confidato il desiderio di diventare genitori e quel momento non è tardato ad arrivare. Nel 2019 i due ex protagonisti del trono over, che hanno già dei figli nati da precedenti relazioni, hanno dato il lieto annuncio della nascita di Tommaso. E a distanza di un anno circa, Jara Gaspari e Nicola Balestra hanno deciso nuovamente di allargare la famiglia.















La coppia aveva dato la notizia della seconda gravidanza proprio nello studio che li aveva fatto incontrare. A dicembre scorso Jara e Nicola sono quindi tornati a UeD e comunicato al pubblico e ai presenti la dolce attesa. Poi, più tardi, i due hanno svelato su Instagram il sesso del bebè: "Sono quasi al settimo mese di gravidanza. È un altro maschietto. Speravo in una bambina, ma anche stavolta è un maschio".















E Jara aveva continuato: "Siamo un po' stanchi perché è impegnativo, ma siamo felici. È stato cercato anche lui". Queste invece le parole di Nicola: "È una mamma splendida, attenta, premurosa e sono sicuro che se dovessi assentarmi perché sarei sicuro che a mio figlio non mancherebbe nulla. Siamo uscita da qua come coppia ed ora siamo una famiglia sempre più grande".











E ora, dopo Tommaso che è nato il 24 settembre 2019, ecco Tancredi. Il secondo figlio di Jara Gaspari e Nicola Balestra, che dopo una breve frequentazione avevano scelto di abbandonare la trasmissione e di proseguire la conoscenza all’esterno dello studio, è nato l’8 aprile 2021 alle 11:27. Tra loro è statp proprio amore a prima vista: “Già durante la prima cena non c’è mai stato disagio o imbarazzo. C’era molta sintonia. Nicola è più riservato di me ma ho capito dopo qualche settimana che potevo fidarmi e mi sono lasciata andare” aveva dichiarato la dama.

