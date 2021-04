Nella serata di lunedì 12 aprile andrà in onda un nuovo appuntamento in diretta con ‘L’Isola dei Famosi 2021’. La settimana scorsa è stata scossa dall’addio del comico Beppe Braida, costretto a fare immediatamente ritorno in Italia perché i suoi genitori sono stati affetti dal coronavirus. Il padre in particolare è stato ricoverato per l’aggravarsi delle condizioni di salute. Probabilmente si parlerà di lui e capiremo anche se ci saranno ulteriori aggiornamenti sullo stato clinico della madre e del papà.

Inoltre, la puntata prevedrà un'eliminazione. Coloro che rischiano di abbandonare per sempre l'Honduras sono l'ex di 'Uomini e Donne', Andrea Cerioli, e Drusilla Gucci. Ovviamente l'eliminato in questione potrebbe eventualmente decidere di restare nel reality show, recandosi su Playa Esperanza. Ma accadrà soprattutto una cosa che il pubblico attende con trepidazione. Ci sarà infatti un incredibile ritorno, che molto probabilmente scatenerà innumerevoli polemiche e discussioni.















Di litigi e insulti ce ne sono già stati parecchi, ma tra poco ce ne saranno sicuramente di più. Attraverso una storia pubblicata sul suo profilo Instagram, l'opinionista Tommaso Zorzi ha infatti dato vita ad una anticipazione che ha fatto sobbalzare tutti dalla sedia. Un ritorno che farà tantissimo rumore, anche perché lo stesso vincitore del 'Grande Fratello Vip' non ha affatto un buon rapporto con lui. Presumibilmente avete capito di chi stiamo parlando. Scopriamolo comunque insieme.















In studio la tensione si alzerà notevolmente per la presenza dell'eliminato Akash Kumar. Ci sarà quasi certamente un faccia a faccia duro con Zorzi, ma anche Elettra Lamborghini non aveva avuto un rapporto grandioso con l'ex naufrago. Non sappiamo se avrà la possibilità anche di confrontarsi con alcuni concorrenti in collegamento, sta di fatto però che Ilary Blasi non avrà molta facilità a concludere la puntata de 'L'Isola dei Famosi'. Non resta che aspettare cosa succederà.









Brando Giorgi non avrebbe mostrato dispiacere all’uscita di Braida e Gilles Rocca lo ha attaccato: “Brutto, molto brutto che non sia rimasto qui con noi in questo momento, perché non fa parte del gioco, ma della vita vera”. Poi si è rivolto direttamente a lui: “Brando, potevi pure stare insieme a noi, era più carino: hai fatto l’ennesima figura di me**a”. Ma Giorgi ha deriso Gilles.

