Elisabetta Gregoraci, look extra lusso ad ‘Avanti un altro’: il prezzo dell’abito rosso fuoco

Tanti concorrenti vip alla prima puntata serale ‘Avanti un altro’, il game show condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. C’era anche Elisabetta Gregoraci che, reduce dalla fortunata esperienza al Grande Fratello Vip, era tra gli ospiti più attesi e non ha assolutamente deluso le aspettative dei suoi fan. Né per simpatia né per il look, ma andiamo con ordine. Entrata in studio, la showgirl e conduttrice calabrese, 41 anni, ha subito scherzato col conduttore.

Come da regolamento del gioco, infatti, Eli ha dovuto scegliere un personaggio del noto 'Salottino' della trasmissione e optato per Daniel Nilsson, il ragazzo tutto muscoli. Dopo che il modello ha dato sfoggio delle sue doti con attrezzi ginnici e flessioni, l'ex moglie di Flavio Briatore ha stuzzicato il padrone di casa.















"Tu, Paolo, questi esercizi li fai a casa?", gli ha domandato. E Bonolis ha risposto prontamente con la consueta ironia: "Io no, sono sufficientemente ricco per farlo fare a lui (indicando il Daniel Nilsson, ndr)". Lo studio è ovviamente scoppiato a ridere e il siparietto è entrato subito tra le tendenze di Twitter come, va detto per onor di cronaca, molti altri sketch della serata.















Ma veniamo al look sfoggiato da Elisabetta Gregoraci nello studio di 'Avanti un altro'. Come sempre, la ex gieffina ha dato una piccola anticipazione dell'abito rosso fuoco sul suo profilo Instagram. Si tratta un modello di Genny. Nel dettaglio, si legge sul sito, un "abito in maglia con collo alto e maniche lunghe, dalle linee femminili e la vestibilità adente, lungo al polpaccio, caratterizzato da apertura a polo davanti e gonna leggermente scampanata al fondo".











Bellissima, con quel vestito rosso fuoco Eli non è passata di certo inosservata. E, oltre alla descrizione dettagliata dell’abito, sbirciando nel profilo ufficiale del brand italiano nato nel 1962 grazie ad Arnaldo e Donatella Girombelli, si scopre anche il prezzo: costa quasi mille euro, 910 per l’esattezza… Ricordiamo infine che l’appuntamento serale con ‘Avanti un altro’ si rinnova domenica 18 aprile.

