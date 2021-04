Dopo il Grande Fratello ha trovato la sua dimensione nel cinema e nella televisione. Luca Argentero è protagonista negli ultimi tempi con la serie Doc Nelle tue mani e sta letteralmente sbaragliando la concorrenza. Il torinese classe ’78 si è fatto conoscere grazie all’esperienza nel reality di Mediaset, dove si classificò al terzo posto della terza edizione. Tutti ricordano la sua controversa relazione con un’altra concorrente, Marianella.

Sul suo conto sappiamo che ha alle spalle un matrimonio fallito con Miryam Catania e che oggi è felice al fianco della compagna, anche lei attrice e modella, Cristina Marino. Nel dicembre 2019 i due hanno annunciato di aspettare la loro prima figlia. E a maggio dell'anno scorso, il 20 per l'esattezza, la piccola è venuta alla luce. Sono stati proprio Luca e Cristina a comunicarlo ai follower con la prima foto della neonata: "Noi. Nina Speranza Argentero".















E lunedì 12 aprile Luca Argentero compie 43 anni. Lo fa circondato dall'affetto e dall'amore della compagna e mamma di sua figlia Cristina Marino. Con oltre un milione e 800mila seguaci l'attore, che è molto attivo su Instagram, non poteva perdere questa occasione. E così ha stupito i suoi fan con uno scatto dolcissimo, la foto della sua piccola creatura che indossa una simpatica tutina. Davvero miglior regalo non poteva esserci per lui…















Nina Speranza, questo il nome scelto da Luca Argentero e da Cristina Marino anche per lanciare un messaggio di fiducia in piena pandemia, indossa un pigiamino con la scritta: "Tanti auguri papà! Ti voglio bene". E l'attore grida così la sua gioia: "Il miglior risveglio degli ultimi 43 anni…❤️". Seguito dalle parole della compagna: "Auguri amore mio ❤️". Ovviamente non finisce qui. Cristina ha preparato anche una golosa torta al cioccolato con le immancabili candeline.









Tantissimi i messaggi di auguri da parte di amici e follower giunti all’attore. A cominciare da Claudio Santamaria che ha inviato a Luca Argentero le seguenti parole: “Tanti auguri Balinus!”. Ci sono anche Nicola Vaporidis: “E ci credo:) tanti auguri bro ❤️” e Vinicio Marchioni: “Auguriii”. Insomma, per questa meravigliosa giornata Luca ha ricevuto un tripudio di cuori e moltissime parole d’affetto. Davvero un compleanno indimenticabile!

