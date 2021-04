Dopo la pausa della scorsa settimana per lasciar spazio alla versione spagnola, lunedì 12 aprile 2021 l’Isola dei Famosi torna con un nuovo appuntamento. Appuntamento in cui di sicuro non si mancherà di parlare dell’abbandono di Beppe Braida. Qualche giorno fa il comico ha infatti lasciato il reality per “gravi motivi familiari”. L’addio è avvenuto fra le lacrime, con gli altri concorrenti che si sono stretti intorno a Beppe nel tentativo di consolarlo.

“Ragazzi, vi devo lasciare – ha spiegato Braida dopo aver parlato con la produzione – Hanno ricoverato mio padre, si è preso il Covid. Non so come sta. Mia madre l’ha preso anche lei, non posso stare così. Non me la sento di restare”. Una notizia inaspettata che ha inevitabilmente scosso anche gli altri naufraghi. (Continua a leggere dopo la foto)















“L’uscita di Beppe è stata devastante, si sono verificate tutte le nostre paure per la distanza”, ha spiegato Gilles Rocca- E Valentina Persia: “Beppe è il regalo più bello che mi ha fatto l’Isola. Una persona meravigliosa, che mi terrò stretta”. La commozione però ha lasciato presto spazio a nuove polemiche: i concorrenti non hanno gradito il comportamento di Brando Giorgi che non ha salutato Braida. Come aveva promesso, l’attore è infatti rimasto isolato dal resto del gruppo e, parole sue, non si è nemmeno accorto dell’uscita di Beppe. (Continua a leggere dopo la foto)















Ha scoperto l’assenza del compagno solo una volta tornato dal gruppo per prendere la sua porzione di riso, dopo di che è tornato nella sua capanna, scatenando la reazione furiosa dei naufraghi. “Che schifo d’uomo, che schifo d’uomo” ha commentato Awed. “Brutto, molto brutto che non sia rimasto qui con noi in questo momento, perché non fa parte del gioco, ma della vita vera”, ha fatto notare Gilles Rocca che ha poi deciso di affrontarlo direttamente. “Brando, potevi pure stare insieme a noi, era più carino: hai fatto l’ennesima figura di me**a”, ha tuonato. (Continua a leggere dopo le foto)











Ma non ha avuto alcun riscontro perché Brando Giorgi è rimasto fermo sulle sue posizioni e, anzi, ha accusato gli altri di ipocrisia: “Perché voi stavate male? Va bene, hai ragione… è arrivato il capobranco…”, lo ha deriso. Fariba Tehrani è invece sembrata più disposta a un avvicinamento, tanto che più tardi ha tentato di avvicinarsi alla capanna di Giorgi per offrirgli altro riso. Bloccata subito: “Noo, meglio di no, se vengo lì oggi prendo Gilles a calci nel c*lo da qui all’Italia”. Non c’è dubbio che anche questo argomento verrà trattato in puntata da Ilary Blasi.

