Torna l’Isola dei famosi a una settimana di distanza dall’ultima puntata. Infatti lo scorso giovedì i reality non è andato in onda su Canale 5 per lasciare spazio all’esordio dell’edizione spagnola del reality show che si chiama Supervivientes “Non andremo in onda per lasciare spazio all’esordio dei nostri cugini spagnoli, l’edizione spagnola dell’Isola dei Famosi che si chiama Supervivientes – aveva spiegato Ilary Blasi -. Per ragioni logistiche, abbiamo preferito non andare in onda, ma torneremo dalla settimana prossima, lunedì e giovedì”.

Ilary Blasi sarà sempre al timone della trasmissione con al suo fianco la squadra degli opinionisti: Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini pronti a commentare quanto successo negli ultimi giorni. E di episodi ne sono successi tra scontri, liti e un abbandono, quello di Beppe Braida che ha lasciato l’Isola dei famosi per stare vicino alla sua famiglia: suo padre ha contratto il Covid e non se l’è sentita di proseguire l’avventura in Honduras. (Continua dopo la foto)















Poi ci sono stati diversi momenti di tensione tra i naufraghi: Brando Giorgi si è allontanato dal resto del gruppo e Fariba Tehrani non gode di particolare simpatia tra i concorrenti. Posibile che proprio loro due possano essere i nominati della puntata. Le anticipazioni parlano di una riunione eccezionale su Playa Palapa. Infatti per la prova ricompensa Elisa Isoardi, Vera Gemma e Miryea Stabile raggiungeranno gli altri naufraghi. (Continua dopo la foto)















Ciò significa che tutti i concorrenti verranno a conoscenza di Playa Esperanza e che le tre naufraghe non sono state eliminate: quindi sarà interessante capire ad esempio il comportamento di Vera Gemma quando rivedrà Awed e come reagiranno Gilles Rocca e Brando Giorgi quando rivedranno Elisa Isoardi. (Continua dopo la foto)









Nel frattempo resta da scoprire chi sarà l’eliminato tra i due naufragi in nomination, Drusilla Gucci e Andrea Cerioli. Stando alle anticipazioni i due naufraghi se la stanno giocando testa a testa. I sondaggi sul web non sono sempre attendibili, ma in tutti i modi sono utili a farsi un’idea di quello che potrà essere. Alla fine Drusilla potrebbe spuntarla. Infine resta da capire se anche all’ultimo eliminato verrà data la possibilità di restare su Playa Esperanza. Inoltre farà il suo ingresso in studio per la prima volta Akash Kumar.

