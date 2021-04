Nella nuova puntata della settima scorsa di Detto Fatto l’attenzione si era concentrata sulla pandemia. Da quando è esplosa è già passato più di un anno e nonostante siano partite le vaccinazioni si è ancora ben lontani dal pieno ritorno alla normalità con un bilancio di vittime giornaliero che fa ancora rabbrividire.

Bianca Guaccero, visibilmente commossa, aveva dichiarato: “Oggi 7 aprile è una giornata molto importante perché è la giornata mondiale della salute e mai come in quest’ultimo anno abbiamo capito tutti come la salute sia la cosa più importante” la conduttrice di Detto Fatto poi si è sfogata: “Tutta la nostra grande famiglia di Detto Fatto spera che questa emergenza sanitaria finisca il prima possibile perché non ce la facciamo più.” Parola che oggi sanno di vaticinio perché la conduttrice, in diretta da casa sua, ha annunciato la positività al Covid. Continua dopo la foto















“Purtroppo ci tenevo a dirlo in trasmissione, non ho voluto fare grandi annunci, purtroppo ahimè in questo periodo stiamo vivendo il picco della pandemia, e anche io ho contratto il coronavirus. Sono a casa, ieri mi sono svegliata con un pochino di febbre e un pochino di tosse. Ho fatto un primo tampone rapido e sono risultata positiva, stasera aspetto il risultato del molecolare”. Continua dopo la foto















E ancora: “Ma ahimè, purtroppo, c’è una grande percentuale che mi dice che l’ho beccato anche io, nonostante io sia una persona che sia stata quasi presa in giro nel tempo, per il mio essere fissata veramente, veramente a tutto. Ho fatto anche un appello social per la mia regione, ma in generale dico a tutti di stare attenti. Non bisogna mai mai mai abbassare la guardia perché io non so veramente come sia potuto succedere”. Continua dopo la foto











Come già accaduto in altri momenti, quando la conduttrice si è dovuta assentare perché impossibilitata a condurre la trasmissione, al suo posto sono subentrati Jonathan Kashanian e Carla Gozzi. I due protagonisti dello show, scrive Fanpage.it. sempre al fianco di Bianca Guaccero, presenzieranno in veste di conduttori fin quando l’attrice non si sarà ripresa del tutto e potrà riprendere il suo posto da padrona di casa. “Detto Fatto”, quindi, non si ferma e va normalmente in onda per tutta la settimana, come previsto dal palinsesto.

