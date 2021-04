Ore durissime per Ivana Mrazova, la modella colpita da un terribile lutto. La notizia è stata lei stessa a darla sulla sua pagina Instagram. Una foto con una breve didascalia, appena tre parole che raccontano insieme tutto l’amore e il dolore per questa perdita. Di Ivana Mrazova si era parlato poche settimane fa dopo un lungo periodo di silenzio. Il motivo, legato alla sua storia con Luca Onestini che sembrava sul punto di precipitare.

I due non apparivano insieme sui social tanto che i follower hanno iniziato a temere che fra loro fosse finita. Non erano nemmeno apparsi insieme all'interno del format Casa Chi, che li aveva visti spesso protagonisti. Alcuni fan poi avevano provato sui social a chiedere loro cosa stesse accadendo. In risposta avevano ricevuto silenzio: un comportamento piuttosto inconsueto visto che in passato la coppia, quando è stata al centro di voci di crisi, si era affrettata con puntualità a smentire.















"Siamo tornati – scriveva la Mrazova -. E da oggi racconteremo una storia d'amore che vi vedrà tutti coinvolti. Io e Luca siamo stati scelti per rappresentare l'Italia nel progetto internazionale 'Wonderful Days'" E ancora: "Abbiamo il compito di raccontare l'amore come lo viviamo noi. Nelle prossime settimane seguite le nostre storie, votate e commentate ogni aspetto del racconto che stiamo scrivendo! Scoprirete tutti dettagli del progetto strada facendo!".















Insomma la modella aveva voluto raccontare il progetto in cui sono stati inseriti lei e Luca Onestini. Hanno il compito di raccontare l'amore come lo vivono loro. L'amore di cui ora Ivana Mrazova ha bisogno. Onestini, l'amico Raffaello Tonon e tanti altri personaggi vip del mondo dello spettacolo hanno fatto sentire la loro vicinanza. Parole di conforto che hanno toccato il cuore della modella.









Un appoggio a cui tenersi davanti al dolore per la morte del padre per il quale nutriva un amore profondo, ancora di più dal 2005 il padre scoprì di avere un tumore al collo. Durante l’intervento chirurgico per rimuoverlo rimasero lesionati alcuni nervi delle braccia e non è più riuscito a muoverle. Ivana Mrazova aveva solo tredici anni e fu un trauma per lei vedere il proprio genitore in quelle condizioni di invalidità.

