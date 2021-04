Una serata davvero ricca quella di sabato 10 aprile 2021. Televisivamente parlando, ovviamente. In prima serata su Rai1 c’era grande attesa per “Sotto copertura”, la fiction che ripercorre la cattura del boss del Clan dei Casalesi Antonio Iovine da parte della squadra mobile di Napoli. La cattura avvenne grazie all’attività e alle intuizioni del commissario Vittorio Pisani, che nella finzione assume il volto di Claudio Gioè e il nome di Michele Romano.

Ma la competizione è stata durissima, visto che su Canale 5 nello stesso orario andava in onda "Amici" di Maria De Filippi. Poi su Italia 1 il film d'animazione "Wonder Park – Sogna in grande", su Rai 2 la serie FBI, molto seguita, e su Rete 4 il film del 2011 "Bernadette – Miracolo a Lourdes". Infine su Rai 3 altro appuntamento con "Città Segrete", programma in cui Corrado Augias, ispirandosi alle proprie pubblicazioni, offre uno sguardo inedito su alcune città europee, raccontandone una sorta di biografia.















La replica di "Sotto copertura" è stata seguita su Rai 1 da oltre tre milioni di telespettatori, per la precisione 3 milioni e 125mila, per uno share del 13,8%. Niente da fare, però, per Claudio Gioè e la sua squadra, Amici di Maria De Filippi ha infatti ottenuto il 26% di share. Sono stati, infatti, ben 5 milioni e 734 mila le persone che hanno scelto il talent show di Canale 5. Nella notte, poi, quando gli spettatori totali calano, Amici Buonanotte ha raggiunto quota 2 milioni e 7mila spettatori con il 29,7% di share.















Il quarto appuntamento del Serale di Amici è stato segnato dall'eliminazione di Enula che non l'ha presa affatto bene. Su Rai 2 la serie crime FBI ha tenuto incollati al video 1 milione e 364mila spettatori (5,1% di share), Blue Bloods si è fermato a 1 e 300mila (4,9%) e Instinct 947mila telespettatori (3,9%). Il cartone animato trasmetto da Italia 1 "Wonder Park – Sogna in grande" ha raggiunto 1 milione e 133mila persone, con il 4,3% di share.









Buono il risultato di Corrado Augias con il suo “Città Segrete” che ha totalizzato 2 milioni e 248mila spettatori per il 9,4% di share. Su Rete 4 “Bernadette – Miracolo a Lourdes” ha ottenuto il 4% con 987mila spettatori. Infine su La7 Eden presenta – Before the Flood ha conquistato 489mila telespettatori (1,9%) mentre su Tv8 Destini Incrociati ha ottenuto l’1,1% di share co 262mila spettatori. Su Nove “Matteo Messina Denaro – Il Superlatitante” si è fermato a 453mila con l’1,7%.

