“Adesso finiscila”. Amici 20, Rudy Zerbi nei guai. Lo ha fatto davanti a tutti, Maria De Filippi interviene

Amici di Maria De Filippi, il giudice Zerbi zittito dalla conduttrice. Aria di primavera nello studio del talent show dove Zerby pare abbia notevolmente gradito una ballerina del programma. E di fronte al flirt, la padrona di casa con sottile ironia non poteva che intervenire davanti a tutti. E non è la prima per il giudice dimostrare interesse per il gentil sesso presente in studio.

Una puntata densa di sorprese ma anche di momenti di tensione. Dopo la battuta di Emanuele Filiberto diretta a Deddy e alla sua fidanzata Rosa, anche Zerby ha messo del suo per movimentare ulteriormente la serata. Pare che il giudice sia stato ‘beccato’: il flirt con la ballerina non poteva che lasciare intervenire persino Maria De Filippi. Un ‘rimprovero’ in diretta seppur velato di ironia. (Continua a leggere dopo la foto).















“Rudy ora basta!”, tuona la padrona di casa. E non è la prima volta che il giudice viene tirato nel bel mezzo dello scenario di uno sferrato corteggiamento. Tutti ricorderanno il simpatico siparietto con Arisa e il presunto corteggiamento avvenuto anche fuori dalle telecamere e dallo studio del talent show, quando si sosteneva simpaticamente che i due si fossero incontrati per un appuntamento galante. (Continua a leggere dopo la foto).















Ma non ha funzionato con Arisa e cosa fare? Meglio rivolgere le attenzioni subito altrove, lasciando cadere qualche sguardo di troppo sulla ballerina professionista e nota a tutti, ovvero Francesca Tocca. Ma come sono andate esattamente le cose? Ebbene, Rudy sembra essere andato all’attacco proprio mentre Alessandra Celentano stava descrivendo il suo guanto di sfida contro Martina. (Continua a leggere dopo le foto).









Rudy cede a quel punto al fascino della ballerina e Maria subito lo rimprovera con il sorriso sulle labbra, prima volgendo lo sguardo verso la Celentano: “Scusa, so che stai facendo un discorso serio e te lo faccio rifare”, poi verso Rudy: “ma volevo dire a Zerbi di smetterla di fissare Francesca! La tua collega parla e tu guardi Francesca. Rudy, smettila!”. E Rudy ridendo ha sventolato un foglio con su scritto: “Sto volando”.

