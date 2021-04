Stefano De Martino e Alessandra Celentano, nuovo botta e risposta a Amici. Stavolta è Stefano ad alzare la voce. Il primo scontro c’era stato sabato 20 marzo, galeotta una richiesta non accolta. Alessandra Celentano aveva proposto a Rosa, ballerina della squadra di Lorella Cuccarini, una coreografia di can can con l’intenzione di dimostrare che la ragazza non è adatta alla danza.

Per dare seguito alla volontà della Celentano, però, serviva l’ok dei tre giudici. E i primi due, ovvero Stefano De Martino e Stash, non erano stati d’accordo, dicendosi contrari alla proposta perché a loro modo di vedere la sfida sarebbe ingenerosa e troppo umiliante per Rosa. A questo punto la professoressa non l’aveva presa affatto bene e ‘alza la voce’, puntando il dito non tanto contro il cantante, quanto piuttosto su chi ha fatto della danza il suo mestiere, la sua passione, la sua ragione di vita. “Non capisco Stefano, o ti sei dimenticato la danza o non lo so”. Continua dopo la foto















Con queste parole Alessandra Celentano aveva reagito al rifiuto dei due giudici prendendosela con l’ex di Belen Rodriguez. Il quale, per nulla intimorito ma forse un poco indispettito dall’affondo dell’insegnante ex ballerina, prima diceva di comprendere l’intenzione di Alessandra. Poi però le rispondeva per le rime: “Proprio perché me la ricordo troppo bene la danza ti dico di no”. Continua dopo la foto















Ieri un nuovo scontro. A poche ore dalla nuova puntata del serale, l’ex ballerino di Amici stuzzica la maestra di ballo con un video ironico su Instagram. Nel filmato, Stefano si lancia in un ballo sfrenato nei corridoi di Amici, sulle note di Get down on it. E come didascalia scrive: “Sotto l’occhio vigile della Celentano…”. Come a dire, “io ballo ancora”. Fan increduli: “Finalmente torni a ballare, dovresti farlo più spesso”. Ed è boom di like. Continua dopo la foto











Intanto ieri, con grande stupore di tutti a dover lasciare Amici 2021 è Enula, cantante e allieva di Rudy Zerbi. L’eliminata Enula fin dal primo giorno ha convinto tutti i professori, compagni e pubblico. La cantante aveva iniziato Amici 2021 Serale nel migliore dei modi, ma proprio stasera non ha convinto i giudici. Infatti già durante la quarta puntata Amici Serale tutta la giuria aveva espresso perplessità su di lei.

Ti potrebbe interessare: “Scusa, devo prendere una cosa”. I soliti ignoti: è spuntato dalla tasca di Valeria Fabrizi. Amadeus non riesce a crederci