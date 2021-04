“Sei solo un rompi***”. Amici 21, volano stracci tra i due professori: poi il colpo di scena. Maria resta di sasso

È successo all’inizio della quarta puntata di Amici Serale: lo scontro tra i professori. Secondo sorteggio, deciso da Stash, la prima squadra a sfidare è la Zerbi-Celentano. Quest’ultima ha scelto, a sorpresa, di sfidare il team Pettinelli-Peparini. Dunque Rudy Zerbi ha schierato Sangiovanni contro Aka7even ed ha subito criticato l’esibizione di quest’ultimo. Tra lui e Anna Pettinelli è nato un battibecco piuttosto acceso, in cui la maestra ha difeso a spada tratta Aka.

“Noi siamo buoni con te” ha detto la Pettinelli contro Zerbi “mentre tu sei solo un rompipa**e”. Lo scontro tra Anna Pettinelli e Rudy Zerbi è andato avanti per le lunghe. A differenza di Rudy Zerbi, che ha criticato Aka7even, Anna Pettinelli ha fatto i complimenti a Sangiovanni. La maestra di Amici ha anche spiegato il perché: “Sono fortissimi entrambi. Io non ho bisogno di denigrarne uno. Non hai stile, stai zitto una volta”.















Nonostante questo ad Amici Serale tra i due colleghi sono volati stracci. La Pettinelli ha accusato Rudy Zerbi, che imbarazza Arisa, anche di rovinare l’atmosfera ed il momento delle esibizioni dei ragazzi. Durante la nuova puntata del Serale la maestra Anna Pettinelli si è presentata con un regalo per Rudy: una parrucca.























Come i fan di Amici sanno c’è però un retroscena. Infatti Rudy Zerbi si presenta sempre con una parrucca per punzecchiare la collega, definendola “Beppa Vessicchia”. Dunque la Pettinelli gli ha regalato una parrucca nuova di zecca ed ha detto: “Questa è del tuo colore”. (Continua a leggere dopo la foto)



E ancora: “Così non metti quel gatto morto in testa”. Rudy gli ha subito detto che a lui i capelli non sono caduti, ma è una sua decisione quella di tenere i capelli corti. “Sì sì, questa è la cosa che dicono tutti i calvi” ha concluso la Pettinelli. Altro che stracci…

