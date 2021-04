La comica Valentina Persia è una delle concorrenti de ‘L’Isola dei Famosi 2021’ di Ilary Blasi. Nelle scorse ore ha sofferto moltissimo per l’addio definitivo di Beppe Braida. Quest’ultimo è stato costretto a lasciare immediatamente l’Honduras e a fare ritorno in Italia perché i suoi genitori sono stati colpiti dal coronavirus. In particolare, il padre è anche stato ricoverato in ospedale non essendo dunque in buone condizioni di salute a causa della patologia di cui è ora affetto.

Dopo la decisione di Braida, Gilles Rocca ha immediatamente detto che la sua scelta è assolutamente corretta: "Certo, devi andare". E Valentina Persia, in preda alla tristezza e alla disperazione, ha aggiunto: "Beppe è il regalo più grande che mi abbia fatto l'Isola. Una persona meravigliosa che mi terrò tanto stretta". Successivamente Rocca ha rivelato in confessionale di aver avuto un contraccolpo. Ora, invece, è emerso un retroscena sulla vita privata della naufraga.















Nonostante il suo modo di essere sia sempre stato scandito da una simpatia unica e da sorrisi smaglianti stampati sul suo volto, Valentina Persia ha però vissuto momenti durissimi nel suo passato. A svelare tutto è stato il fratello Paolo, il quale ha voluto rilasciare un'intervista al settimanale di gossip 'DiPiù'. Qui ha rivelato la parte più brutta e il dramma della concorrente de 'L'Isola dei Famosi'. Ha dovuto e deve ancora convivere con una perdita che l'ha travolta improvvisamente.















Il compagno di Valentina Persia, Salvo, è infatti deceduto a soli 41 anni improvvisamente. Aveva anche problemi di natura cardiaca. Con lui ha anche concepito i suoi due figli. Il fratello della donna ha quindi affermato: "Ha conosciuto da vicino il dolore. Quello vero, quello che ti toglie il respiro. Per lei è stato un colpo devastante durissimo. Non è mai riuscita a superare quel dolore, ora ci convive". Dunque, un aneddoto della sua vita che ha lasciato senza parole tutti i telespettatori del reality.









Valentina Persia si è scagliata recentemente contro Brando Giorgi: “Stai ca****o fuori dal vaso! La tua supponenza va pure oltre, mettendo in bocca cose che non ci stanno. Ci ho provato con l’occhiale e ho fatto la furbata, si è accesso. Brando la verità e che non ti sopporta nessuno. Anzi questa cosa di stare da solo falla durare fino a quando non esci!”. E lui: “Ho 55 anni mi posso prendere le mie responsabilità? Grazie. Baci e abbracci”.

