Rosa Di Grazia continua ad essere delusa dopo l’eliminazione da Amici. La ballerina si è raccontata in un’intervista a Coming soon in cui ha parlato del ballottaggio con Deddy: “Avevo una strana sensazione dal giorno prima, il mio sesto senso mi diceva che sarei uscita. Sicuramente quello che non mi aspettavo era di finire al ballottaggio con Deddy, la persona per me più importante”.

Oggi Rosa Di Grazia fa il tifo per Deddy: "È come se un pezzo di me fosse rimasto nella scuola. Ho preferito scontrarmi con Deddy che con qualsiasi altro concorrente". Ed è convinta del fatto che il loro amore proseguirà in futuro, anche quando il programma sarà finito: "Deddy è stato la mia forza nella scuola. A oggi è una persona importante e fondamentale nella mia vita. Mi sono innamorata".















Nel frattempo il talent show prosegue e Deddy sente la mancanza della sua fidanzata Rosa: la sua assenza inizia a pesare e nella mente del ragazzo si affollano i ricordi dei momenti passati insieme alla ballerina: Deddy si isola dai compagni. Sangiovanni lo trova sul divano, in silenzio, con gli occhiali da sole indossati per nascondere le lacrime. "Che c'è, sei un po' triste?", gli chiede. Quando il cantante finalmente riesce ad aprirsi, si sfoga in veranda con l'amico Aka7even. "Mi pesa proprio la sua assenza", spiega.















A questo punto Aka lo conforta, ricordandogli di dover essere felice perché non solo perché nella scuola sta realizzando un sogno, ma anche perché lì ha trovato l'amore, che è fuori ad aspettarlo: "Lei non ti vorrebbe vedere triste". Ma Deddy è davvero inconsolabile e prova a trovare un minimo di serenità solo quando si butta sul letto di Rosa, ma comunque piange per la sua assenza. Trovare la sua felpa, con ancora il suo profumo, è per lui un altro duro colpo. "Ma che ca**o mi ha fatto, guarda quanto sono innamorato", mormora tra sé e sé. Poi ad Aka confessa: "Non so come sono arrivato a questa situazione. Non sto mollando, ma ci sono momenti in cui sono proprio giù. La sua felpa mi ha dato una mazzata enorme".









L’eliminazione di Rosa Di Grazia è stata piuttosto anomala, dal momento che Maria De Filippi ha dato l’annuncio ai ragazzi direttamente in casetta e non in studio come di consueto. Infatti i due ragazzi avevano chiesto espressamente di poter passare un po’ di tempo insieme prima che uno dei due lasciasse la scuola. In casetta si sono stretti e scambiati tenerezze, poi Maria si è messa in collegamento con loro per dare l’annuncio ufficiale: è Rosa a dover lasciare la scuola.

