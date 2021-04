“È successo nelle ultime ore”. Gianmarco Onestini, altro che Valeria Marini: ora parlano tutti del flirt con lei

Supervivientes, riflettori accesi ancora su Gianmarco Onestini. Non ha fatto in tempo a iniziare le messe in onda, che il reality ha subito acceso non pochi entusiasmi che vedrebbero al centro del gossip il fratello dell’ex tronista di Uomini e Donne ed ex concorrente del GF Vip Luca Onestini e Valeria Marini. Ma non solo perché i pettegolezzi tirano in ballo un terzo nome.

Per la versione spagnola del reality, due big tutti italiani: Valeria Marini e Gianmarco Onestini. Pare proprio che bionda stellare faccia di tutto per far comprendere di avere un debole per il single Gianmarco Onestini, Una clip che li vede insieme sul letto distesi non troppo lontano l’uno dall’altra, e una reciproca simpatia che non sta suggendo neanche agli altri naufraghi. (Continua a leggere dopo la foto).















In un confessionale Valeria Marini ha dichiarato: “Mi hanno detto ‘ma tu vai nella camera con Gianmarco’, si perché non c’è niente di male. Io sono sonnambula, la notte me ne vado…”. Ma la bionda super Vip italiana pare non essere l’unica ad aver puntato il single Gianmarco Onestini. A riportare la notizia-bomba, alcuni media spagnoli che hanno fatto emergere un dettaglio molto piccante. (Continua a leggere dopo la foto).















Infatti pare che Gianmarco Onestini stia flirtando con Melyssa Pinto e viceversa. Insomma, da un lato la seducente bionda e dall’altra una splendida mora di 28 anni reduce dalla seconda edizione di Temptation Island spagnolo, ex fidanzata di Tom Brusse, che poi ha deciso di lasciare per Sandra Pica. Valeria Marini lasciata in panchina? L’atmosfera sembra accendersi. (Continua a leggere dopo le foto).









Insomma, una partenza con il botto per un reality che promette sempre grandi sorprese. Infatti per il pubblico di telespettatori più affezionato al programma, risulta ancora difficile da dimenticare le immagini di Fabio Colloricchio e Violeta Mangrinan abbandonarsi noncuranti delle telecamere a un rapporto alquanto intimo. E anche la nuova edizione sembra gettare le basi per altri colpi di…scena.

