Prosegue il successo dell’edizione 2021 dell’Isola dei famosi. Si tratta di un programma che piace al pubblico: i fan apprezzano la formula scelta da Mediaset. Grazie alla conduzione frizzante di Ilary Blasi e alle battute taglienti degli opinionisti Tommaso Zorzi, Iva Zanicchi e Elettra Lamborghini, non ci si annoia mai. Poi ci pensano i vari naufraghi con le loro prese di posizione a rendere l’atmosfera sempre elettrica.

Quando si progetta un reality come questo c’è anche grande curiosità per capire quanto guadagnano i protagonisti di questa avventura. Ci ha pensato il magazine Cosmopolitan a svelare alcune cifre. E si tratta di grandi compensi, segno che la produzione non ha voluto badare a spese per la quindicesima edizione dell’Isola dei famosi. (Continua dopo la foto)















Su Cosmopolitan si parla di un compenso da 50mila euro a serata per Ilary Blasi, che moltiplicato per le 18 puntate del reality fa un totale che si avvicina al milione di euro. “Cifre decisamente da capogiro queste – si legge – soprattutto se paragonate all’ultima avventura della moglie di Totti all’interno di un reality la quale, per la conduzione del Grande Fratello Vip (che ha presentato dal 2016 al 2018), guadagnava “solo” (si fa per dire) 25 mila euro a puntata, per un totale di 650 mila euro. A tutto questo naturalmente bisogna anche aggiungere gli introiti provenienti dalle campagne pubblicitarie e gli spot televisivi che vedono protagonista la Blasi”. (Continua dopo la foto)















Su SuperGuidaTv si leggono i compensi degli opinionisti: Iva Zanicchi circa 20 mila euro, 25 mila euro circa per Elettra Lamborghini. Più alto il compenso di Tommaso Zorzi che dovrebbe aggirarsi intorno ai 50mila euro. Si tratta sempre di rumor e non di cifre ufficiali. Il cachet scende a 30 mila euro per l’inviato Massimiliano Rosolino. (Continua dopo la foto)









L’ultima indiscrezione riguardo ai cachet fa riferimento a Drusilla Gucci, di cui si è parlato nelle ultime ore anche per le voci di un flirt che avrebbe avuto nel passato con il frontman dei Maneskin, Damiano David. “Stando a quanto trapelato – si legge su Libero – Drusilla Gucci percepirebbe per partecipare all’Isola dei famosi tra i 5mila e i 7mila euro a settimana. Soltanto un rumor, certo, che se risultasse vero collocherebbe la Gucci nella fascia di cachet in cui ci sarebbero Roberto Ciufoli, Vera Gemma, Brando Giorgi, Gilles Rocca, Valentina Persia, Paul Gascoigne e Beppe Braida, quest’ultimo costretto nelle ultime ore ad abbandonare il reality per ragioni familiari. Insomma, nella fascia “bassa””.

