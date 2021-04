“L’ha fatto davvero”. Il gestaccio a Canzone segreta. Gelo durante la sorpresa di Orietta Berti

Altra puntata piena di emozioni quella di Canzone segreta condotta da Serena Rossi. Al centro dello studio la poltrona bianca, elemento iconico e identificativo del programma, dalla quale ogni settimana passano ospiti del mondo della musica, cinema e televisione, ognuno accompagnato dalle prime note della sua canzone del cuore in un mondo costruito con i suoi ricordi più intimi.

In questa puntata anche la conduttrice a sorpresa è stata protagonista insieme ai suoi ospiti. Sul palco la sorella e i genitori, mentre Tosca intonava ‘Io che amo solo te’, la canzone segreta di Serena Rossi. E alla fine è entrato Davide Devenuto, il suo compagno: la conduttrice si è letteralmente tuffata tra le braccia del padre di suo figlio Diego, 4 anni. “Non ci credo, non sapevo nulla”, ha detto. Impossibile non piangere anche perché, al di là della sorpresa inaspettata, l’ex protagonista di Un posto al sole ha poi rivelato che il pezzo di Endrigo ha segnato la nascita della sua love story con Davide. (Continua dopo la foto)















Poi è stata la volta di Orietta Berti, la cantante emiliana ha ascoltato in silenzio la canzone a lei dedicata, l’emozionante Il nostro concerto del grande Umberto Bindi, interpretata da Francesca Michielin, poi ha lasciato la poltrona degli ospiti e accanto alla Rossi ammette: “Mi avete fatto piangere. Non ci vedo più. Sono felice, stasera mi avete fatto un regalo meraviglioso. Non so come ringraziarvi”. (Continua dopo la foto)















Orietta Berti e Francesca Michielin hanno stretto un grande rapporto di amicizia e stima reciproca durante l’ultimo Festival di Sanremo cui entrambe hanno partecipato. Un feeling che è sfociato addirittura in una sessione in studio insieme a Fedez, che all’Ariston era in coppia con la Michielin. E la dedica della giovane cantante a Orietta è significativa: “Ama moltissimo la canzone che eseguirò, la interpreta spesso nei suoi concerti”, ha svelato nella clip di presentazione del brano. (Continua dopo la foto)









La sorpresa è proseguita con un gruppo polifonico che ha riprodotto i suoi brani più famosi e un artista li mima in maniera bizzarra. Durante l’esecuzione di “Fin che la barca va”, quando il coro canta “e il fidanzato adesso non lo ha più”, il mimo compie il gesto dell’ombrello. Gesto che non sfugge ai fan sui social e che rende la performance ancora più ironica.

