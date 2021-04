Nuova puntata con ‘La Vita in diretta’ di Alberto Matano nella giornata del 9 aprile. Tra i vari ospiti il padrone di casa ha invitato anche la showgirl Alba Parietti, parsa preoccupata da una situazione che l’ha lasciata davvero senza parole. Inevitabilmente ha toccato anche l’argomento riguardante la morte del principe Filippo, marito della regina Elisabetta. Su entrambe le figure ha speso parole molto belle, che sono state condivise e apprezzata dalla maggior parte dei telespettatori.

La mamma di Francesco Oppini, a proposito della sovrana, ha affermato: "Lei ha avuto la grande fortuna, oltre che ad essere una delle donne più importanti al mondo anche sul piano politico, di essere una donna innamorata di un uomo che l'ha fatta sicuramente soffrire, ma anche divertire per tutta la vita". E sul defunto principe: "Si sa che ha sicuramente e ampiamente tradito la regina, però lei digeriva perfettamente perché era follemente innamorata". Poi la sua considerazione preoccupata.















A proposito del padrone di casa, continuerà fino a giugno la sua trasmissione. Ma poi non dovrebbe essere al timone de 'La Vita in diretta Estate'. Secondo quanto scritto nelle scorse ore dal sito 'TvBlog', in sostituzione di Alberto Matano sarebbe stata scelta una conduttrice. E in lizza per questo posto ci sarebbero Emma D'Aquino, Laura Chimenti e Giorgia Cardinaletti. Per quanto riguarda il presentatore, lo rivedremo quando l'estate sarà conclusa e sarà atteso dal pubblico con ansia.















Durante la puntata del 9 aprile si è parlato della pandemia da coronavirus e del cambiamento di colore da parte di diverse regioni italiane. Ciò che però ha colpito più di tutte è la notizia riguardante la Sardegna. Era stato l'unico territorio regionale a finire in zona bianca, ma adesso sta per diventare rosso. Alba Parietti ha quindi affermato: "Questo è inquietante perché dà la sensazione proprio che diciamo l'apertura del periodo pasquale, come al solito, abbia giocato brutti scherzi".









Alba Parietti ha intanto scritto il suo ‘testamento’ nelle scorse ore, ma poi si è scoperto che era un gioco: “Io prima di dormire prendo tre o quattro gocce di un potente sonnifero per cercare di prendere sonno. Quando prendo questo sonnifero faccio dei danni incalcolabili, perché scrivo cose belle, divertenti, mi lascio andare. Mi sono semplicemente divertita a immaginarmi, come tutti i megalomani, il mio funerale”.

