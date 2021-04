Venti anni e non sentirli. Non parliamo certo dell’età anagrafica, a 20 anni si è nel pieno della vita. Ci riferiamo a due decenni legati ad un solo programma. A tanto sono arrivati Alessia Marcuzzi e l’irriverente show di infotainment “Le Iene”. La coppia con Nicola Savino fa faville e anche nella televisione vale il detto ‘squadra che vince non si cambia’. Dopo aver ripreso il timone del programma di Italia1 la conduttrice romana classe ’72 ha tanti altri lavori in cantiere.

Il suo nome, tra l’altro, era stato anche accostato a “Scherzi a parte”, una delle trasmissioni Mediaset più divertenti e di successo degli ultimi anni. La nuova edizione sarà condotta da Enrico Papi, un altro che dopo tanta gavetta sta raccogliendo meritatamente i frutti di un percorso ricco di soddisfazioni. L’esperto di gossip Santo Pirrotta, ospite del programma Ogni Mattina di Adriana Volpe su Tv8, qualche settimana fa aveva lanciato la bomba Marcuzzi a Scherzi a Parte. Ma oggi si scopre che qualcosa è andato storto… (Continua a leggere dopo la foto)















Secondo Dagospia Alessia Marcuzzi era davvero, come spifferato da Pirrotta, la prescelta numero uno per Scherzi a Parte, magari affiancando proprio Enrico Papi. Solo che, a quanto pare, tra i due c’è qualcosa di irrisolto nel passato che ha spinto la conduttrice a rifiutare la proposta. Nella rubrica “A lume di candela” ecco svelata la vera ragione del rifiuto di Alessia: “La presenza nella trasmissione di Enrico Papi”. (Continua a leggere dopo la foto)















“Enrico Papi – spiega Dago – era assistito dalla Itc2000, nonostante gli accordi decise di non partecipare all’Isola dei Famosi accettando in extremis l’offerta di Milly Carlucci per Ballando con le Stelle. Da qui la rottura”. Dunque, a questo punto, Enrico Papi potrebbe anche condurre in solitaria. Di certo c’è che Alessia Marcuzzi non farà coppia con il conduttore del nuovo show televisivo “Name that Tune”. (Continua a leggere dopo la foto)









Intanto Alessia Marcuzzi dovrebbe saltare anche “Temptation Island” edizione estiva. Sembra infatti che la versione vip non ci sarà, a favore di quella nip e vip che invece è affidata a Filippo Bisciglia. E allora ecco che ‘in soccorso’ della bella showgirl arriva l’invito di Adriana Volpe. Il suo “Ogni mattina” non va proprio alla grande, per usare un eufemismo, e l’ex spalla di Giancarlo Magalli ha proposto ad Alessia di lavorare insieme. Chissà se la Marcuzzi accetterà: voi ci scommettereste?

“Tocca a lei”. Alessia Marcuzzi, notizia più bella non poteva esserci. La soffiata nei corridoi Mediaset