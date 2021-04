‘L’Isola dei Famosi’ è stata colpita da una notizia improvvisa e negativa. Uno dei protagonisti in Honduras è stato costretto ad andare via per gravi problemi di natura familiare. A comunicarlo in una nota era stata la stessa produzione: “Beppe Braida lascia l’Isola. Beppe Braida ha deciso di lasciare l’Isola e di tornare a casa per gravi motivi familiari sopraggiunti nelle ultime ore”. In pochissimi minuti il post è stato inondato da numerosissimi commenti degli utenti, spiazzati dalla notizia.

Infatti, questi sono stati i commenti principali: "Peccato, portava molta allegria", "Speriamo non sia accaduto nulla di grave", "Mi dispiace per i problemi familiari, era un concorrente simpatico", "Nooo, mi dispiace realmente". Altri hanno voluto aggiungere: "Mi spiace per qualsiasi cosa le sia successa", "Tantissimi auguri". Ora, però, è arrivato un aggiornamento importante. Infatti, sono stati svelati quali sono i reali motivi che hanno spinto il naufrago ad andare via.















Nel daytime mandato in onda da 'L'Isola dei Famosi', si è infatti potuta vedere la reazione di Beppe Braida. Il comico è ovviamente scoppiato in lacrime dopo aver saputo la brutta notizia e ha spiegato ai compagni di avventura cosa è successo in famiglia: "Ragazzi, mio padre è stato ricoverato e devo lasciare. Non so come sta, anche mia madre l'ha preso. Io ovviamente non posso stare così in questa situazione, mi dispiace". Dunque, la madre e il padre sono stati affetti dal coronavirus.















Tutti i concorrenti de 'L'Isola dei Famosi' si sono stretti in un caloroso abbraccio e hanno cercato di tirare su il suo morale. Gilles Rocca ha immediatamente detto che la sua decisione è corretta: "Certo, devi andare". E Valentina Persia, in preda alla tristezza e alla disperazione, ha aggiunto: "Beppe è il regalo più grande che mi abbia fatto l'Isola. Una persona meravigliosa che mi terrò tanto stretta". Successivamente Rocca ha rivelato in confessionale di aver avuto un contraccolpo.









Gilles Rocca ha ancora affermato in riferimento all’addio di Braida: “L’uscita di Beppe è stata devastante…Si sono verificate tutte le paure che noi tutti abbiamo…La lontananza, la distanza dagli affetti più cari…Beppe mi mancherà tanto”. La speranza di tutti i naufraghi e anche ovviamente di Beppe è che la situazione possa rientrare al più presto e che i genitori possano rimettersi in sesto presto.

