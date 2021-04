“Botta clamorosa”. Tommaso Zorzi non se lo aspettava. È successo dopo il grande successo al GF Vip

Tommaso Zorzi ha debuttato ieri in prima serata su Mediaset Play con “Il punto Z”, un programma italiano su piattaforma internet in onda dal 7 aprile 2021 sul portale Mediaset Play e dall’8 aprile viene trasmesso anche in TV su Italia 1[1], con la conduzione da Tommaso Zorzi, in cui si commentano i fatti accaduti recentemente sull’Isola dei famosi. Il programma è di genere contenitore, alterna alla lettura dei Twitter, e a momenti simpatici mostrando gif e meme.

Viene trasmesso su Mediaset Play nella fascia dell'access prime time ogni mercoledì dalle 20:45 alle 21:40, mentre dall'8 aprile 2021 su Italia 1 dal lunedì al venerdì dalle 18:15 alle 18:20. In ogni puntata il conduttore lancia dei giochi e commenta a modo suo i 10 momenti ironici della settimana accaduti sull'Isola dei famosi. È molto ricco di ospiti come Maurizio Costanzo e Giulia Salemi.















Il Punto Z, realizzato e prodotto da RTI, nasce da un'idea di Tommaso Zorzi e Gabriele Parpiglia, scritto in collaborazione con Clarissa Bellinello. Il programma viene trasmesso dal 7 aprile 2021 sul portale Mediaset Play e dall'8 aprile viene trasmesso anche in TV su Italia 1. Nelle puntate Tommaso Zorzi commenta alcuni dei meme o delle frasi divenute virali sui social, con il suo solito spirito.















Un ritorno molto gradito, che riprende il gioco dei fagioli di Raffaella Carrà: in ogni puntata de Il Punto Z, infatti, un ospite deve indovinare il numero di piselli presenti all'interno di un barattolo. Le aspettative erano altissime, perché durante il Grande Fratello Vip Tommaso Zorzi è stato il protagonista assoluto anche grazie al 'Late Show', che su Mediaset Extra ha fatto il boom di ascolti. Cosa che però non si è ripetuta con "Il punto z", che a livello di ascolti è stato un vero e proprio flop.









“Il Punto Z parte con solo il 2,5%. Le basi… Questo è un ‘suo’ basso risultato…”, ha scritto il giornalista Giuseppe Candela. “Non è merito/colpa sua se Costanzo vola o se Verissimo cala, non è merito/colpa sua se l’Isola va bene o cala…”. Insomma, secondo il giornalista l’effetto Tommaso Zorzi non esiste e gli ascolti del suo programma lo hanno dimostrato.

