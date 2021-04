Ultimo appuntamento della settimana con ‘Uomini e Donne’, prima della pausa del weekend. E la puntata andata in onda venerdì 9 aprile ha fatto davvero rimanere tutti spiazzati. Merito di Gemma Galgani, sempre più protagonista del dating show di Maria De Filippi. La padrona di casa ha fatto vedere a tutti un filmato di un’esterna della dama piemontese e si è assistito ad una felicità ai massimi livelli da parte della donna. Che ha scatenato inevitabilmente reazioni in studio.

Tra l’altro, la Galgani è rimasta molto delusa da Riccardo e lo ha rimproverato per il suo comportamento. Isabella ha fatto notare al cavaliere che sarebbe stato opportuno avere più premura nei confronti della dama torinese. Una situazione che ha spinto Gemma a mettere in discussione se rimanere o meno nel programma ma proprio a questo punto ci penserà a consolare la donna il suo ex giovane compagno, Nicola Vivarelli, infatti i due hanno ballato insieme a sorpresa. (Continua dopo la foto)















Tornando alla puntata del 9 aprile, la conduttrice ha lanciato un video in cui si è potuta guardare l’esterna tra Gemma Galgani e proprio Nicola Vivarelli. La torinese si è subito fiondata tra le braccia di Sirius, lo ha quindi abbracciato, e si è lasciata andare ad un commento romantico: “Ciao tesoro mio”. Dopo aver ascoltato queste parole, Gianni Sperti è immediatamente intervenuto e le ha chiesto di dire finalmente la verità davanti a tutti. La donna ha risposto, non convincendo però l’opinionista di ‘UeD’. (Continua dopo la foto)















Sperti ha quindi esclamato: “Gemma pensa ancora a lui. Secondo me vorrebbe qualcosa in più e non un’amicizia”. La Galgani ha prontamente replicato: “No, non c’è niente di più. Ognuno si sta creando la propria vita, Nicola vuole una famiglia”. Ma l’opinionista ha insistito: “Gemma, non hai il coraggio di dire che ti piace un ragazzo così giovane, diciamoci la verità”. Nonostante la spiegazione di Gemma Galgani, Gianni è rimasto sulla sua posizione e per lei sarà difficile farlo ricredere. (Continua dopo la foto)









In studio si è anche verificato un litigio tra Bohdan, nuovo corteggiatore ed ex volto di Temptation Island e Alessio Ceniccola. Bohdan provocato il rivale per attirare l’attenzione di Samantha. “Tu non mi conosci, io qui dentro non mi sono permesso di parlare male di nessuno, perché per emergere non ho bisogno di screditare nessuno. Ho talmente tanta personalità, che ti mangio”, ha sbottato Alessio.

“Mi devo operare”. UeD, la notizia su Davide Donadei: per l’ex tronista un delicato intervento