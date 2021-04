Momento difficile per Davide Donadei. L’ex tronista di Uomini e Donne, il programma su Canale 5 di Maria De Filippi che l’ha fatto diventare molto popolare, attualmente è fidanzato con Chiara Rabbi. La loro storia è nata proprio grazie al dating show poco tempo fa, ma già sembra che tra i due si sia creato un legame fortissimo. Almeno a sentire lo stesso Davide: “Sono state settimane intense, non ci siamo separati nemmeno un attimo”.

Grande attaccamento, in questo caso, che è sinonimo di grande affiatamento: "Procede alla grande e la nostra è una convivenza a tutti gli effetti" sottolinea il 25enne di Parabita, paesino vicino a Gallipoli in Puglia. Nonostante la giovane età Donadei ha le idee chiarissime: "Noi ci sentiamo già una famiglia. Le emozioni stanno crescendo e non abbiamo paura a confessarcele. Sento che tra di noi c'è un amore importante". E l'amore, si sa, è il propulsore che dà senso alla nostra vita. Ma pure la salute è fondamentale e per Davide, come dicevamo, è il tempo di superare una fase delicata.















Dopo aver provocato le ire di Deianira Marzano per una sua foto davvero poco social – era in mutande in procinto di andare in bagno – stavolta Davide Donadei ha fatto preoccupare i suoi follower. Nell'ultima story su Instagram, infatti, l'ex UeD ha risposto a quanti gli chiedevano cosa fosse questa storia dell'intervento chirurgico a cui deve sottoporsi. "Semplicemente – ha spiegato Davide – è un intervento che dovrò fare a Pisa…".















"Riguarda praticamente – continua Davide Donadei – gli occhi. C'è qualcosa da fare…". L'ex tronista appare teso ed emozionato, evidentemente l'intervento non sarà una passeggiata. E, naturalmente, i suoi fan non lo lasciano affrontare questa situazione da solo, inviando numerosi messaggi e domande sulle sue condizioni di salute: "Questa non è una domanda banale. Sto bene, cerco di leggervi tutti, siete tantissimi. Grazie mille, un bacio!".









Pochi giorni fa, in occasione della Pasqua, Davide Donadei aveva inviato un altro messaggio, stavolta riferito alla pandemia e alla difficile situazione che dura da oltre un anno: “Poi però è successo qualcosa di inaspettato e bello… tanto bello!”. Anche se non lo dice esplicitamente è facile pensare che l’ex tronista si stia riferendo proprio alla sua Chiara che, proprio come e anzi più dei suo fan gli sarà vicino in questo momento.

