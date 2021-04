“Sono scarsi, è realtà”. La vip a bomba su Amici: ballerini bocciati e standing ovation per la ‘cattiva’ Alessandra Celentano

Continuano le polemiche su Alessandra Celentano per il comportamento assunto ad Amici nei confronti di alcune ballerine della scuola come Martina Miliddi e Rosa Di Grazia. Alessandra Celentano è una delle storiche insegnanti del talent condotto da Maria De Filippi: è una docente inflessibile ed è sempre molto schietta con i suoi allievi e con le sue allieve. In questa edizione ha più volte criticato Rosa e Martina e non è un mistero infatti che Rosa sia spesso finita al centro di accesi dibattiti fra la prof di ballo e la collega Lorella Cuccarini.

Rosa Di Grazia è uscita dal programma e, non appena ha potuto riprendere i suoi social, ha risposto a una serie di domande che le hanno rivolto i fan. E a proposito di Alessandra Celentano ha detto: “Penso che ognuno sia libero di esprimere la propria opinione, sempre con determinati modi e parole. Sono del pensiero che nella vita non si può piacere a tutti, si sarà sempre giudicati nel bene o nel male, l’importante è darsi un valore in primis noi stessi e di crederci sempre”. (Continua dopo la foto)















Ad andare contro la Celentano, persino Stash Fiordispino ed Emanuele Filiberto di Savoia, che sono stati intervistati da Chi. “Io ho davvero a cuore quello che vivono i ragazzi della scuola”, spiega Stash. “A me piace la schiettezza di Rudy Zerbi, la spontaneità di Arisa e la positività di Lorella Cuccarini. Della Celentano, non mi piace la cattiveria gratuita, anche se la sua preparazione è indiscutibile”. (Continua dopo la foto)















A difendere Alessandra Celentano ci ha pensato Carolyn Smith, coreografa e giudice di Ballando con le stelle. In un’intervista al settimanale Oggi, Carolyn ha parlato della maestra Celentano e del suo percorso ad Amici. “La prima cosa che dico è: guai a chi tocca Alessandra Celentano che è una vera professionista ed è l’unica che sta difendendo il vero ballo – ha detto -. Aggiungo che Alessandra è una vera insegnante e la sua carriera è stata strepitosa, come sappiamo. Anzi, ha preso in mano il nuovo progetto di Amici e lo ha reso fantastico. […] Alessandra fa benissimo a esprimere sé stessa, anzi io farei di peggio: se fossì lì mi avrebbero già cacciata!”. (Continua dopo la foto)









Carolyn Smith ha fatto riferimento alla severità di Alessandra Celentano: “Credo sia inutile illudere i ragazzi, un vero insegnante non li deve mai illudere. Qui si sta parlando di una disciplina e a un insegnante si deve il massimo rispetto. […] lei sta dando a questi ragazzi una lezione di vita per quando usciranno fuori dalla casa di Amici. Dicono che sia ‘cattiva’ ma è solo ignoranza”. “”Completamente inutile proteggere i ragazzi con belle parole. A che cosa serve? Se sono scarsi è meglio che lo sappiano e non è detto che non migliorino dopo le critiche severe – ha concluso Carolyn -. Certo, c’è sempre la possibilità di cercare di dire le cose in modo meno diretto, ma se non funziona con le buone, va bene anche con le cattive. Che poi non è cattiveria, è la realtà”.

