Maria De Filippi sarebbe furiosa. Non avrebbe per niente gradito il siparietto trash andato in onda tra i due corteggiatori di Samantha Curcio. Un gioco al rialzo, alla ricerca dell’insulto più forte, che è quanto più lontano dal carattere della De Filippi sempre attenta a mantenere sul piano della civiltà anche le discussioni più accese. Dimostrazione è che è stata costretta a intervenire, mettendo freno a una situazione che stava rischiando di degenerare.

Poco c’è mancato infatti che uno dei due corteggiatori di Samantha Curcio si alzasse dalla sedia. Samantha Curcio che ieri è stata presa di mira da Valentina Autiero. Tutto è iniziato quanto Samantha Curcio ha confessato di aver sofferto di attacchi di panico in passato dimostrando di capire Carolina al centro di una lite con Giacomo Czerny. “Anche io ho sofferto di attacchi di panico e più mi veniva da piangere più ridevo”. Abbastanza per far esplodere l’ira della Autiero che non crede alla genuinità di Samantha, anzi, secondo lei dietro la machera c’è tutt’altro. Continua dopo la foto















Sulla sua pagina social ha scritto: “Ora se uno non ha affrontato alcuni problemi non sarà mai in grado di affrontarli. Lei è superiore e più brava perchè ha sofferto no vabbè!”. E ancora: “Ma cosa ne sa di una persona che conosce a stento e parla una che veramente ne ha affrontate di cose”. Quindi ha concluso: “Io questa non la tollero proprio, quanta ipocrisia in questa ragazza”. Continua dopo la foto















Parole pesanti ma nulla in confronto a quelle che si sono scambiati Bohdan, nuovo corteggiatore ed ex volto di Temptation Island e Alessio Ceniccola. Bohdan provocato il rivale per attirare l’attenzione di Samantha. “Tu non mi conosci, io qui dentro non mi sono permesso di parlare male di nessuno, perché per emergere non ho bisogno di screditare nessuno. Ho talmente tanta personalità, che ti mangio”, ha sbottato Alessio. Continua dopo la foto











“Tu non fai nemmeno la metà dell’uomo che sono io”, ha replicato duro Bohdan che ha spiegato di aver espresso un suo punto di vista. Inevitabilmente i toni si accendono e tra i due contendenti di Samantha scoppia una discussione furibonda. “Non voglio parlare di soldi, e non ne voglio parlare neanche adesso perché non è la quantità di soldi che ti fa uomo. I miei dubbi sono relativi al riuscire a fronteggiare problemi ignoti, che la vita inevitabilmente ti presenterà”,

