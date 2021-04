‘Uomini e Donne’ prosegue incessantemente con le tante storie delle dame e cavalieri. Da ormai moltissimi anni Gemma Galgani cerca insistentemente la sua anima gemella, che però non riesce a trovare, e negli ultimi giorni si è nuovamente riavvicinata a Nicola Vivarelli, nonostante sia difficile immaginarli nuovamente insieme. In passato però è accaduto qualcosa di grave nel dating show e la protagonista in questione ha confermato ufficialmente di aver avviato pratiche legali.

La donna ha abbandonato lo studio di Maria De Filippi alcune settimane fa, ma non si è arresa del tutto e ha deciso di far valere le sue ragioni contattando il suo avvocato. Adesso aspetta con ansia che la magistratura faccia il suo lavoro ed è quindi convinta che le sue idee prevarranno. Lei prendeva parte al dating show da alcuni anni, ma le pesanti accuse riservate alla sua persona l'hanno costretta a mollare. La sua battaglia non è però finita qui ed è destinata a proseguire ancora.















Colei che è decisamente furiosa per quello che le è capitato è l'ex dama Aurora Tropea. Lei era stata accusata da Giancarlo di avere dei veri e propri accordi ed aveva anche fatto intendere di avere alcuni filmati hot, che gli erano stati inviati dall'ex protagonista di 'UeD'. Dopo aver ovviamente respinto al mittente queste infamanti accuse, ha lasciato il programma tra le lacrime. Ora è tornata alla ribalta ed è pronta ad ottenere giustizia, dopo aver vissuto momenti molto complicati.















In una diretta su Instagram con Veronica Ursida, Aurora Tropea ha dichiarato: "Sembravo sempre arrabbiata, ma stavo sulla difensiva e ciò non mi permetteva di essere l'Aurora sorridente che abitualmente sono. Avrei voluto un mio riscatto personale perché non mi hanno fatto uscire realmente per quella che sono. Ho denunciato chi dovevo denunciare, non faccio nomi ma se l'è meritato perché non si può infangare una donna soprattutto in questo brutto periodo di femminicidio".









Aurora ha concluso così il suo intervento social: “Sono stata malissimo, speriamo che la giustizia faccia il suo corso”. Quindi, come detto precedentemente, è in attesa di novità dalla magistratura per chiudere un capitolo dolorosissimo della sua vita. Non ha fatto nomi e cognomi, ma ha fatto intendere che chi ha seguito la sua vicenda avrà sicuramente compreso contro chi abbia intrapreso le vie legali.

