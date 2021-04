“No, non me lo meritavo”. Ricordate Alessio Lo Passo? A distanza di tanti anni il retroscena su UeD. Poi il grande annuncio

Alessio Lo Passo, da Uomini e Donne alla popolarità il passo è breve. Prima nelle vesti di corteggiatore poi in quelle di tronista nello studio del dating show di Maria De Filippi. La visibilità conseguita è durata diversi anni, per poi sfumare quasi del tutto. Una condanna per tentata estorsione ha gravato sulle sue spalle e anche ben 5 mesi trascorsi in carcere. Di tutto questo e di molto altro ne ha parlato durante un’ intervista rilasciata al magazine Nuovo.

Parole forti, figlie di una riflessione. Cosi Alessio Lo Passo parla del successo a cui è andato incontro subito dopo la partecipazione a Uomini e Donne, momento cruciale per il suo successo: "Ero diventato popolare, senza alcun merito, lo ammetto…". E poi la confidenza con una consapevolezza diversa rispetto al tempo in cui il ragazzo sedeva sul gettonatissimo trono cui molti aspirano.















"Non sono più nemmeno l'ombra del ragazzo seduto sul trono di Uomini e Donne…", ma l'attenzione di Lo Passo non poteva che cadere ancora una volta sulla tanto discussa vicenda giudiziaria che ha segnato la sua vita: "Mi sono ritrovato in una vicenda penale per cui ho pagato un prezzo spropositato…Sono passato dalle stelle alle stalle", afferma Lo Passo.















Ma con un passato alle spalle e una nuova consapevolezza, nel cuore Alessio Lo Passo custodisce oggi grandi progetti da realizzare soprattutto per quanto riguarda la sua vita privata, lontano o poco meno dalla luce abbagliante dei riflettori: "Io e la mia compagna abbiamo tutti e due l'età per capire se ci sarà un futuro insieme…". Alessio Lo Passo aveva accennato alla sua storia anche qualche mese fa.









“Come ogni cosa bella è arrivata all’improvviso. Ci siamo conosciuti questa estate in Calabria. Dovevamo partecipare insieme a un reality e invece dopo aver approfondito la nostra conoscenza abbiamo deciso di passare quei giorni insieme. Passiamo molto tempo insieme, da lei o da me. Per ora non vorrei dire di più ma siamo felici”, raccontava su Gossip.it. Si tratta di Federica Pacela, volto di Ex on the Beach Italia ed ex fidanzata di Yuri Rambaldi.

