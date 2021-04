Si avvicina la finale e sale la tensione della scuola di Amici. La settimana appena trascorsa è stata una delle più bollenti aperta con l’eliminazione a sorpresa del favoritissimo Tommaso e conclusa con quella di Rosa, spesso oggetto delle critiche durissime da parte di Alessandra Celentano. In una intervista pubblicata sul sito Witty, Rosa Di Grazia aveva così commentato l’eliminazione: “L’eliminazione? È già da ieri che me l’aspettavo, quello che non mi aspettavo è stato lo scontro finale con Deddy che è la persona più importante che ho qua dentro”.

“Ma è stato più gradevole perdere con lui. È stato un percorso di alti e bassi, sono stata quella messa più in discussione, ma ne ho sempre fatto qualcosa di costruttivo per cercare di crescere: è stata l’esperienza più bella della mia vita. È stato bellissimo nonostante tutti i bassi che ci sono stati, tutte le critiche e tutti i giudizi. Non si può piacere a tutti”. Un’ultima frase indirizzata a Alessandra Celentano. Continua dopo la foto















“Cosa pensavo quando la Celentano mi criticava su ogni cosa? Penso che ognuno sia libero di esprimere la propria opinione, sempre con determinati modi e parole. Sono del pensiero che nella vita non si può piacere a tutti, si sarà sempre giudicati nel bene o nel male, l’importante è darsi un valore in primis noi stessi e di crederci sempre”. Continua dopo la foto















Più che il dualismo tra gli allievi questa edizione di sta caratterizzando per gli scontri tra i maestri. Su tutti quello tra Alessandra e Lorella Cuccarini sul quale interviene dalle colonne della sua rubrica “Parliamone con..” all’interno del settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, Maurizio Costanzo che ha ammesso di avere una preferenza. Continua dopo la foto











“Non mi piace dire se sto da una parte o dall’altra, ma se proprio mi obbligate, tifo per Lorella ma non vi dirò perché. Sono diverse, hanno interessi diversi, una storia artistica diversa. E’ normale che possano non andare d’accordo”. Come dire, se una deve vincere è meglio che sia Lorella. Parole che hanno agitato il fan del programma con i fan di Alessandra scesi in campo a difendere la maestra. “L’unica a dire le cose come stanno”, precisa una utente.

Ti potrebbe interessare: “Non posso più restare”. Colpo di scena ad Amici 20, l’allievo pronto a mollare. È lui a spiegare il motivo