È giunta tra noi la 20esima edizione di Supervivientes l’equivalente spagnolo dell’Isola dei Famosi. È stato proprio queso il motivo per cui giovedì 8 aprile la nostrana Isola condotta da Ilary Blasi non è andata in onda: cielo mare e spiaggia sono stati occupati dai compagni spagnoli. Abbiamo già avuto modo di vedere che nel cast dei naufraghi sono presenti anche due italiani: Valeria Marini e Gianmarco Onestini.

Nonostante il gioco li abbia già divisi in due squadre, lei su un barcone nel mare e lui sulla spiaggia, fra i due sembra sia già scattato un certo flirt. A quanto pare però il reality spagnolo è un tantino più crudele della versione italiana, infatti ha già scoperto uno dei più grandi segreti di Valeria Marini.















Nel corso della prima puntata le due squadre si sono cimentate sfidandosi in un gioco piuttosto ficcanaso che ha rivelato in diretta i pesi di tutti i naufraghi presenti. Ebbene, anche quello di Valeria Marini. Curiosi?! Prima vi spieghiamo il brillante escamotage attuato.























A tutti i naufraghi è stato dato l'obiettivo di appesantire il proprio corpo usando fango, sabbia e cocchi, per cimentarsi poi in un percorso ad ostacoli, al termine del quale bisognava salire su una bilancia. Il peso post appesantimento è stato segnato dall'inviata a fianco del peso reale di ogni naufrago per calcolare quanto fosse riuscito ad appesantirsi.

Nella fattispecie Valeria Marini è riuscita ad appesantirsi di ben 4 kg, passando dal suo reale peso di 80 kg e 100 grammi a quello di 84 kg e 100 grammi. Un apporto davvero notevole alla sua squadra, ma che purtroppo per lei non stato sufficiente per puntare dritta alla vittoria stellare.

