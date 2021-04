Disavventura per l’attrice, coinvolta suo malgrado in un incidente mentre passeggiava per le strade di Roma. Tra le più apprezzate della sua generazione, nella sfortuna una notizia positiva. In questo momento infatti non è impegnata in nuovi progetti. Le sue ultime apparizioni restano quelle di Ottavia ne “I bastardi di Pizzofalcone” accanto ad Alessandro Gassman e Gianfranco Gallo.

E, ancor più di recente, come ospite di due show in prima serata, ovvero "Affari Tuoi Sposi" condotto da Carlo Conti e poi anche in "Un ora sola vi vorrei" lo spettacolo che vede al timone Enrico Brignano su Rai2. L'annuncio dell''incidente, che ha costretto l'attrice a ricorrere alle cure del pronto soccorso, è stato dato dall'attrice sulla sua pagina social con una punta di veleno che ha immediatamente scatenato la reazione dei suoi follower.















"Voglio ringraziare il Comune di Roma per questo bel regalo che mi ha fatto! Una brutta distorsione alla caviglia, cadendo in una fantastica buca sul marciapiede! Scandaloso! Se cadeva una vecchietta era morta! Ed avevo anche le scarpe da ginnastica!". Con tanto di foto corredo in cui si vede la caviglia dell'attrice tenuta ferma da un tutore. Lei è Tosca D'Aquino















L'immagine nel giro di pochi istanti è diventata virale e ha acceso di nuovo la polemica sulle buche a Roma. Una piaga vera e propria per la Capitale. Ogni anno a causa del mal funzionamento del manto stradale, centinaia di persone portano gravi danni sia a loro stesse ma anche ai propri autoveicoli, senza contare anche quelli che perdono la vita.









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da tosca d’aquino (@officialtoscadaquino)



Di questo argomento se ne è occupato spesso Striscia la Notizia, il tg satirici di Antonio Ricci, ma purtroppo la situazione è ancora fuori controllo. Ora, è “toccato” alla splendida Tosca D’Aquino e l’unica cosa che possiamo augurarle è una prontissima guarigione. Nata a Napoli il 10 giugno 1966, sin da bambina Tosca D’Aquino dimostra una grande passione per la recitazione e da giovanissima partecipa anche ad alcune trasmissioni di emittenti locali. Dopo il diploma si trasferisce a Roma per studiare recitazione presso l’Accademia nazionale d’arte drammatica Silvio D’Amico.

