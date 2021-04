Giovedì 8 aprile 2021 è cominciato il reality Supervivientes, versione spagnola dell’Isola dei Famosi. Non solo concorrenti stranieri, tra i naufraghi sono presenti anche due big tutti italiani: Valeria Marini e Gianmarco Onestini, fratello dell’ex tronista di Uomini e Donne ed ex concorrente del GF Vip Luca Onestini.

Per la biondona stellare, vestire i panni della naufraga risulta essere un’enorme sfida. Niente paillettes e look da diva, né vizi da golosa come per esempio il cibo. Abbiamo già potuto constatare che la lingua spagnola non è un problema, poiché Valeria Marini la parla fluentemente. Qualcos’altro di goloso però è successo… (Continua dopo le foto)















L’alter ego di Ilary Blasi in Supervivientes è Jorge Javier Vazquez, che ha confessato di essere un ammiratore di Valeria Marini da sempre. Ma qua il gossip sembra essere orientato sulla Marini. A quanto pare avrebbe cominciato a fare la panterona con Gianmarco Onestini. Approfondiamo meglio… (Continua dopo le foto)























Pare proprio che Valeria Marini abbia un particolare debole per Gianmarco Onestini. Entrambi, infatti, si sono rilassati sul letto distesi vicini. Gli altri naufraghi hanno iniziato a far gossip, notando un certo feeling, e in un confessionale Valeria ha dichiarato: “Mi hanno detto ‘ma tu vai nella camera con Gianmarco’, si perché non c’è niente di male. Io sono sonnambula, la notte me ne vado…”. (Continua dopo le foto)

Gianmarco Onestini pare non essere fidanzato. Ma non solo battiti di cuore, Valeria Marini ha anche (s)battuto la testa per prendere il suo sacco personale. Grazie al cielo niente di grave, ma il conduttore Jorge Javier si è preoccupato immediatamente accertandosi delle sue condizioni. I naufraghi saranno divisi tra Isla del Pirata Morgan e Barco Encallado. Quest’ultima è una barca con nessun confort, immersa nel degrado, un similare della nostra Parasite Island.

