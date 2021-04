Chiara Ferragni lancia i suoi nuovi sandali ma il prezzo fa discutere. Dopo la nascita di Vittoria Chiara Ferragni si è tuffata nuovamente nel lavoro, senza dimenticare di informare i fan sulla sua vita privata. L’ultimo scatto, appena ieri. Chiara Ferragni e Fedez sui rispettivi profili Instagram, si sono mostrati in una foto in cui tutti i componenti della famiglia indossano maglioni a righe blu su fondo bianco che hanno la scritta Ferragnez ritmata a mano in rosso sulla schiena.

E poi, un cuore sul petto e sopra le diverse iniziali dei loro nomi. E scommettiamo che tutti si sono fatti la stessa domanda: di che marca sono? E poi: quanto costano? Iniziamo col dire che si tratta di modelli della collezione "Solo per te" firmati Uno Cashmere e sono realizzati sia in versione classica per adulti che in versione mini per bambini. Sul sito ufficiale del brand, tuttavia, non c'è traccia dei maglioni sfoggiati dai Ferragnez perché sono pezzi unici.















Sono invece disponibili delle varianti ugualmente personalizzate in lana ma a tinta unita. Il prezzo? Costano tutte 420 euro. Non poco, certo, ma è fondamentale sottolineare che per quanto riguarda quelli che abbiamo visto nei post di Chiara e Fedez si tratta di regali forniti dal marchio a tutta la famiglia, forse per celebrare la nascita della piccola Vittoria.















Intanto Chiara Ferragni ha lanciato il suo nuovo sandalo. Sul sito lo descrivono così: "Sandalo a doppia fascia in tessuto sintetico rosa. Motivo interno 'Logomania'. Dettaglio 'Eyelike' in metallo dorato sulle fascette. Suola in gomma. Made in Italy". Immediati i commenti dei follower: "Stupendi, ma costano un po'". E ancora: "Bellissimi".













Tra gli utenti, c'è anche qualcuno che non apprezza il nuovo articolo Chiara Ferragni Brand. "Sembrano i sandali di una volta", scrivono alcuni. E ancora: "Questi non mi convincono". Ma visto il tutto esaurito del pigiama col logo e il successo delle tutine New Born, si aspetta ora il sold out delle ciabattine. Già un cult dell'estate 2021. Il costo? Non proprio per tutte le tasche. 199 euro.

