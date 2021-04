Massimo Cannoletta aveva asciato l’Eredità dopo 51 puntate. Un record per il divulgatore leccese che da quando ha abbandonato il programma condotto da Flavio Insinna è diventato un personaggio della televisione. Era entrato nel programma il primo novembre e da quel momento ha battuto il record di presenze che prima di lui era fermo a 34 puntate. Ha giocato a 33 ghigliottine (21 il primato precedente), ha vinto in 8 occasioni (5 il record superato).

In un’intervista al Corriere della Sera aveva ammesso di aver accusato un po’ di stanchezza: “Sono stato quasi due mesi chiuso da solo in albergo, uscivo solo per registrare: alla lunga la situazione è diventata sfiancante. In effetti la sensazione era quella. E poi avevo anche paura di stancare il pubblico e temevo di poter nuocere a un programma che mi ha dato tantissimo rimanendo per troppo tempo: non volevo essere una zavorra”. Continua dopo la foto















Insomma, ha deciso lui di lasciare, e questo si sapeva. Ma queste parole daranno fiato a chi ha sostenuto per settimane che la sua permanenza da record nello studio di Flavio Insinna sia stata in qualche modo supportata dagli autori del quiz. “Più che altro i motivi sono stati questi”, aveva concluso Cannoletta conquistandosi le simpatie di tutti. Continua dopo la foto















Nella puntata di oggi, iniziata con quasi un’ora di ritardo per lasciare spazio alla conferenza stampa del presidente del Consiglio Mario Draghi, Massimo Cannoletta è tornato davanti a Flavio Insinna. Immediati i commenti dei fan – gli ereditiers – su Twitter: “Ma che ci fa Massimo Cannoletta?”. E ancora: “Che succede?”. Poi alcuni utenti svelano “l’arcano”. Continua dopo la foto











“Mandano in onda una ghigliottina di Cannoletta per riempire il tempo mancante, è una replica”. Bersaglio centrato. Nella ghigliottina riproposta oggi Cannoletta gioca con le parole “gioco, borsa, fase, operatore, macchina”.Cannoletta non ha dubbi: “La parola è ripresa”. E si aggiudica il montepremi.

Ti potrebbe interessare: “In spiaggia non fa un ca***”. Isola dei Famosi, Andrea Cerioli distrutto in poche parole. L’attacco è pesantissimo