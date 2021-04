Il reality show ‘L’Isola dei Famosi’ sta entrando sempre più nel vivo. La puntata dell’8 aprile non andrà in onda per lasciare spazio a ‘Supervivientes’, ma Ilary Blasi tornerà nuovamente protagonista da lunedì 12 aprile. Nuovi concorrenti sono pronti a sbarcare in Honduras e a meravigliare tutti. Resta invece incerta la presenza di Ignazio Moser, pare a causa di una forte gelosia della sua fidanzata Cecilia Rodriguez, che non sarebbe affatto felice di vederlo all’opera in questa trasmissione.

Nelle ultime ore però a finire nel mirino è stato Andrea Cerioli. L’attacco durissimo è arrivato da una persona all’esterno, che dunque non si trova sull’Isola. Le parole usate contro l’ex protagonista di ‘Uomini e Donne’ sono davvero pesantissime e apriranno enormi discussioni. Questa persona in questione ha preso di mira anche Valentina Persia, infatti sulla comica ha detto: “Lei con la risata le cose te le dice dietro. Dunque, è un po’ stratega”. Vediamo invece come è stato apostrofato il naufrago. (Continua dopo la foto)















Ma anche Francesca Lodo non ha ricevuto commenti positivi: “Lei è di una noia mortale, non sapevo di cosa parlare con lei, non ha argomenti”. Tornando su Andrea Cerioli, il giovane non sappiamo come potrebbe reagire se dovesse apprendere queste frasi pesantissime proferite dall’ex naufraga. Quest’ultima lo ha apostrofato in ogni maniera e non è da escludere che Ilary possa metterlo al corrente di queste parole. Vediamo insieme chi è la protagonista di queste dure invettive. (Continua dopo la foto)















Andrea Cerioli è stato duramente attaccato da Daniela Martani: “Lui è una persona completamente inutile, è antipatico e stratega. Un chiacchierone ma non fa un ca.. sull’Isola. Lui è anche molto nervoso, a me non piace per niente”. Una bocciatura in piena regola, infatti non ha trovato assolutamente nemmeno un pregio. La Martani ha affermato tutto questo, discutendo con i suoi follower. Infatti, ha dato vita ad alcune storie sul social network Instagram, dove ha sparato a zero. (Continua dopo la foto)









Nella puntata di lunedì ha fatto parlare anche la sfuriata di Andrea Cerioli, arrivato all’isola come maschio Alpha ma subito criticato per non aver mostrato quel lato forte che tutti si aspettavano. L’ex tronista di Uomini e Donne se l’è presa con Roberto Ciufoli, reo di averlo nominato. “Di solito si nomina chi ti sta sul cavolo, non per una cavolata. Avrei preferito mi avessi detto che ti sto antipatico”.

“In 15 anni non era mai successo”. Colpo di scena all’Isola dei Famosi: la notizia arriva direttamente in spiaggia