“In 15 anni non era mai successo”. Colpo di scena all’Isola dei Famosi: la notizia arriva direttamente in spiaggia

Daniela Martani abbandona definitivamente l’Isola dei Famosi. Mentre Elisa Isoardi accetta di rimanere su Playa Esperanza. Questo il verdetto della puntata di lunedì sera dell’Isola dei Famosi. Il reality condotto da Ilary Blasi ha visto anche l’arrivo di due nuove concorrenti: la campionessa olimpionica Isolde Kostner e la modella Beatrice Marchetti. In nomination Drusilla Gucci e Andrea Cerioli.

Nel corso del collegamento di ieri, Ilary ha spiegato alle due naufraghe eliminate l’esistenza di un’altra isola, chiedendogli se se la sentivano di restare. Daniela Martani si è mostrata sin da subito molto restia alla domanda e non se l’è sentita di proseguire la sua avventura perché stremata e sente il bisogno di tornare a casa. Elisa, al contrario, ha accettato la proposta e ha deciso di continuare la sua Isola su Playa Esperanza. (Continua a leggere dopo la foto)















Questa edizione dell’isola dei famosi è ricca di colpi di scena. I naufraghi non sembrano particolarmente avvezzi alla vita sull’Isola e anche Ilary Blasi, durante la puntata andata in onda lunedì, lo ha fatto notare a tutti senza troppi giri di parole. Ilary saluta così i naufraghi sull’isola: “Siete delle pippe al sugo, ve lo voglio dire. Ecco, vi lascio così. Ci vediamo lunedì prossimo”, ha detto la conduttrice ai naufraghi che non sembrano adattarsi alla vita selvaggia. (Continua a leggere dopo la foto)















Infatti il gruppo non pesca, con le reti ci giocano a pallavolo, la lenza, sempre per la pesca, neanche a parlarne. E per le dinamiche del gruppo la situazione inizia a pesare anche per chi guarda il reality show da casa. La conduttrice ha cercato di scagliarsi contro la loro pigrizia. E a spronare i naufraghi ci ha pensato anche la produzione, che ha fatto recapitare un comunicato direttamente sull’Isola. (Continua a leggere dopo la foto)









“Cari naufraghi, in 15 edizioni di Isola dei Famosi non era mai capitato che i concorrenti non riuscissero a pescare nulla, motivo per cui è stato deciso di concedervi un insegnante di sostegno”, recita il comunicato. A cayo Cochinos è quindi arrivato Thomas, un pescatore del luogo che ha insegnato ai concorrenti a pescare con ami, lenze e reti.

“Esami tutti sballati, piango…”. Sonia Lorenzini, tutti preoccupati dopo lo sfogo dell’ex gieffina