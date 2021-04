Uomini e Donne, Samantha Curcio è ancora protagonista. Dopo aver detto addio a 3 suoi corteggiatori (Roberto, Ugo e Gero) la bellissima Samantha sembra molto attratta da Alessio ma dovrà scegliere se dare un’ulteriore opportunità ai nuovi corteggiatori. Uno è una vecchia conoscenza, già tentatore di Manila Nazzaro ed ex Temptation Island. In questo caso vi anticipiamo che una scintilla tra i due si accenderà. Con l’altro, invece, accadrà qualcosa di imprevisto.

Proprio quello che ci vuole per ravvivare un trono rosa apparso non troppo scoppiettante negli ultimi tempi. La bella Samantha Curcio, cresciuta in una famiglia del Sud Italia, molto rispettosa dei valori tradizionali e legatissima ai nonni, avrà quindi due nuove occasioni per intraprendere una relazione. Ma non è questo oggi a agitare i sonni di Samantha. Piuttosto le critiche di Valentina Autiero che ci è andata pesantissima.















Tutto è iniziato quanto Samantha Curcio ha confessato di aver sofferto di attacchi di panico in passato dimostrando di capire Carolina al centro di una lite con Giacomo Czerny. "Anche io ho sofferto di attacchi di panico e più mi veniva da piangere più ridevo". Abbastanza per far esplodere l'ira della Autiero che non crede alla genuinità di Samantha, anzi, secondo lei dietro la machera c'è tutt'altro.















Sulla sua pagina social ha scritto: "Ora se uno non ha affrontato alcuni problemi non sarà mai in grado di affrontarli. Lei è superiore e più brava perchè ha sofferto no vabbè!". E ancora: "Ma cosa ne sa di una persona che conosce a stento e parla una che veramente ne ha affrontate di cose". Quindi ha concluso: "Io questa non la tollero proprio, quanta ipocrisia in questa ragazza".











Un brutto colpo per Samantha. Single da nove anni, si è sempre considerata una corteggiatrice e non si è mai sentita veramente corteggiata. A Uomini e Donne vorrebbe trovare un uomo sensibile, empatico, deciso, con cui creare una famiglia. In poco tempo ha conquistato tutti. Si definisce orgogliosamente curvy e il suo motto è: “Si può dimagrire ma non si può diventare simpatici”.

