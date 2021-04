‘L’Isola dei Famosi 2021’ sta conquistando praticamente tutti giorno dopo giorno. La conduzione di Ilary Blasi sta piacendo a milioni di telespettatori, che stanno seguendo con trepidazione le avventure dei protagonisti in Honduras. Recentemente hanno raggiunto gli altri naufraghi anche le nuove concorrenti Beatrice Marchetti e Isolde Kostner, ma adesso sono pronti a sbarcare sulla spiaggia anche altri quattro personaggi. Che sicuramente renderanno più interessante il programma.

Nelle ultime ore intanto Awed ha deciso di 'dichiararsi' davanti alle telecamere. Come è noto, nell'ultima puntata dell'Isola sono arrivate due nuove naufraghe e lui sembra proprio essere rimasto conquistato da una di loro. Stiamo parlando di Beatrice Marchetti: i due sono appaiono inseparabili tra chiacchierate sulla spiaggia, battute di pesca ai granchi e lezioni di napoletano impartite da lui alla modella. Ma andiamo a scoprire insieme chi farà compagnia a loro e agli altri vip.















Nelle ultime ore a lanciare la bomba sui nuovi concorrenti del reality show ci ha pensato il sito web 'TvBlog'. Dunque, come anticipato poco fa, saranno quattro i nuovi naufraghi. Innanzitutto vedremo all'opera l'ex meteorina del Tg4, nonché modella e showgirl italiana, Manuela Ferrara. La donna è celebre anche per un fatto di gossip, infatti prima che conoscesse l'attuale fidanzata Georgina Rodriguez, pare che Cristiano Ronaldo abbia avuto una breve relazione sentimentale con lei.















Poi ci saranno anche all"Isola dei Famosi 2021′ la valletta e ballerina di diversi programmi televisivi come 'Paperissima', 'Sarabanda' e Un due tre stella', Rosaria Cannavò; il modello e attore Ludovico Vacchelli e infine Emanuela Tittocchia, attrice e conduttrice. Quest'ultima è nota soprattutto per il suo ruolo nella soap opera Mediaset 'CentoVetrine'. Presumibilmente alcuni di loro entreranno in scena già da lunedì 12 aprile, ma la data ufficiale non è ancora stata annunciata.









Inoltre, il settimanale ‘Chi’ parla di un altro probabile sbarco in Honduras: sembra che la produzione abbia deciso di includere fra i naufraghi Ignazio Moser, già protagonista del Grande Fratello Vip, dove ha conosciuto l’attuale fidanzata Cecilia Rodriguez. Ma proprio la sua dolce metà sarebbe “un ostacolo” a questa sua partecipazione all’Isola perché troppo gelosa. Bisognerà vedere se riuscirà a convincerla.

