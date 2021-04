Alberto Matano è in grado di trionfare praticamente sempre sulla concorrenza. La ‘Vita in diretta’ ha un seguito importantissimo e per Barbara D’Urso e la sua trasmissione ‘Pomeriggio Cinque’ è davvero durissima restare al suo passo. Nonostante questo, pare che nei prossimi mesi qualcosa cambierà alla Rai e non vedremo quindi all’opera il conduttore. I vertici della tv pubblica italiana sono al lavoro e comunicheranno molto presto in maniera ufficiale la loro scelta definitiva.

Ovviamente i telespettatori sono già disperati, perché avrebbero voluto godersi il suo programma per ancora molto tempo. E sono anche usciti i primi nomi su chi potrebbe prendere il posto del padrone di casa del format di Rai 1. Si tratta soprattutto di figure femminili, che sono in competizione tra di loro per conquistare l’ambito traguardo. Questa decisione di viale Mazzini era già nell’aria e qualcosa di molto simile è accaduto anche nella scorsa annata. Vediamo cosa succederà. (Continua dopo la foto)















‘La Vita in diretta’ nel suo formato originale dovrebbe concludersi entro il prossimo mese di giugno, come anche altre trasmissioni come ‘UnoMattina’, ‘Domenica In’, ‘Storie Italiane’, ‘Oggi è un altro giorno’ e ‘È sempre mezzogiorno’. Dunque, Alberto Matano non sarà il protagonista de ‘La Vita in diretta Estate’. Dopo tanti mesi di duro lavoro, provocato ancora una volta soprattutto dall’evolversi della pandemia da coronavirus, si prenderà un meritato riposo per la stagione estiva. (Continua dopo la foto)















Secondo quanto scritto nelle ultime ore dal sito ‘TvBlog’, in sostituzione di Alberto Matano sarebbe stata scelta una conduttrice. E in lizza per questo posto ci sarebbero Emma D’Aquino, Laura Chimenti e Giorgia Cardinaletti. Per quanto riguarda il presentatore, lo rivedremo quando l’estate sarà conclusa. Difficile immaginare qualcosa di diverso, anche perché la sua conduzione solitaria ha portato soltanto successi, dopo le polemiche scoppiate l’anno scorso con Lorella Cuccarini. (Continua dopo la foto)









Alcuni giorni fa Alberto Matano si è sfogato in diretta perché colpito dalle notizie sul Covid-19: “Però professore, io lo dico veramente. Non ce la faccio più a documentare questo dato che riguarda le persone che non ce l’hanno fatta. Siamo sempre intorno alle cinquecento vittime”. Fino a giugno comunque il pubblico avrà la possibilità di vederlo regolarmente al timone de ‘La Vita in diretta’.

Andrea Zelletta, altro brutto episodio in pochi giorni: “Ho dovuto chiamare i carabinieri, non ce la faccio più”