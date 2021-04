Awed è dal principio all’Isola dei Famosi 2021. Sulle prime il noto youtuber partenopeo si era legato molto a Vera Gemma al punto da isolarsi dal resto del gruppo. Lei è stata poi ‘eliminata’ al televoto e ora, all’insaputa degli altri, si trova a Playa Esperanza con Miryea Stabile ed Elisa Isordi ma quando ha scoperto che il suo Awed ha deciso di rinnegare la loro amicizia non poteva credere alle sue orecchie.

Non si sarebbe mai aspettata un gesto simile dal suo amico. Vera ha quindi espresso tutte le sue perplessità sul pentimento del suo amico e un tempo alleato: “Tornando indietro avrei sicuramente azzerato tutto, quindi da una parte lo capisco. Lui si è comportato come si sentiva in quel momento. Abbiamo fatto delle accuse forti, ma io le penso”. (Continua a leggere dopo la foto)















E ancora: “Credo ancora che Francesca Lodo non abbia dimostrato di avere una grande personalità. Così come penso che Gilles ha un atteggiamento di comando e scatti di rabbia che non mi piacciono lo penso”. “Ma è un parac…o. Abbastanza da restare in gioco”, ha poi sentenziato nelle ultime ore Vera, parlandone anche con Elisa Isoardi. (Continua a leggere dopo la foto)















Tornando a Awed, nelle ultime ore lo youtber ha deciso di ‘dichiararsi’ davanti alle telecamere. Come è noto, nell’ultima puntata dell’Isola sono arrivate due nuove naufraghe e lui sembra proprio essere rimasto conquistato da una di loro. Stiamo parlando di Beatrice Marchetti: i due sono appaiono inseparabili tra chiacchierate sulla spiaggia, battute di pesca ai granchi e lezioni di napoletano impartite da lui alla modella. (Continua a leggere dopo le foto)











“Beatrice ragazzi devo dirlo: mi piace – ha detto Awed in confessionale – Ho deciso come prima uscita insieme di portarla sugli scogli per farle vedere come si pesca. Non ho capito chi ha insegnato cosa a chi, certo lei ogni tanto si teneva a me, avendo visto questo uomo virile sui cui poter far breccia….”. “La mia tecnica di conquista è: mandala fuori strada, stordiscila, non farle capire nulla, e poi scappa! Se torna, è davvero la donna della tua vita”, ha aggiunto. Nascerà la prima coppia sull’Isola.

