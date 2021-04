Mercoledì 7 aprile è andata in onda la puntata tanto attesa di ‘Chi l’ha visto?” che ha trattato il caso di Olesya Rostova, la ragazza che dalla trasmissione russa ”Lasciali parlare” ha chiesto aiuto per ritrovare la sua famiglia biologica. Un caso balzato alle cronache italiane per la forte somiglianza della 21enne con Piera Maggio, la mamma di Denise Pipitone, scomparsa nel 2004 a 4 anni da Maraza De Vallo, in Sicilia.

La giovane ha raccontato di essere stata rapita da piccola. Trovata, quando aveva appena cinque anni in una stazione in compagnia di una nomade è stata poi affidata a un orfanotrofio. Da qui la segnalazione a 'Chi l'ha visto?' da una telespettatrice russa da anni residente in Italia e che ha associato la storia della 21enne a quella di Denise Pipitone, scomparsa da 17 anni.















In questi anni le segnalazioni su possibili ritrovamenti di Denise Pipitone sono state tantissime, ma non c'era mai stata una pista così importante come questa che porta in Russia, con tanto di storia analoga e foto che mostra una somiglianza davvero impressionante con Piera Maggio. Ma la verità è venuta a galla quando, durante la puntata di 'Lasciali parlare' andata in onda mercoledì 7 aprile l'avvocato di Piera Maggio, Giacomo Frazzitta, ha ricevuto la notizia del gruppo sanguigno di Olesya, che non combacia con quello di Denise Pipitone.















"Siamo veramente dispiaciuti che il gruppo sanguigno di Olesya non sia quello di Denise. Era un passaggio fondamentale da fare", ha affermato ancora Frazzitta aggiungendo: "Adesso sarà la Procura di Marsala ad occuparsene". Niente da fare quindi per Piera Maggio, che continua la sua battaglia per ritrovare la sua Denise, ormai scomparsa da 17 anni. Come era prevedibile, il caso di Olesya Rostova ha monopolizzato la televisione italiana e la puntata di 'Chi l'ha visto?' ha registrato un vero picco di ascolti.









La puntata andata in onda mercoledì 7 aprile ha conquistato 3.137.000 spettatori pari ad uno share del 13.8%. Un vero record per la trasmissione condotta da Federica Sciarelli, che da anni segue il caso della scomparsa di Denise Pipitone ed è sempre stata vicina alla mamma Piera Maggio e all’avvocato Giacomo Frazzitta.

