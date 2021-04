Nella prima puntata de Il Punto Z, condotta dal portento Tommaso Zorzi, abbiamo trovato una Giulia Salemi carichissima. Tra i tanti argomenti affrontati nel corso della puntata 1 del nuovo format di Mediaset Play, la ex giaeffina ha parlato della madre. La mamma di Giulia si trova in Honduras, naufraga dell’Isola dei Famosi.

"Mia madre vuole dimostrare che una donna come lei, con il suo image feeling and power, può arrivare lontano. Mi sta divertendo molto e la seguo, è troppo divertente". A proposito di ciò Tommy ha domandato alla Salemi se mamma Fariba Tehrani fosse in cerca dell'amore, ma la risposta di Giulia è risultata a dir poco esilarante.















"Al Grande Fratello avevo detto che mia mamma mi aveva fatto la promessa di non apparire più, quando sono uscita ho scoperto che era nel cast de L'Isola dei Famosi. Era davvero scomparsa e mi sembrava strano, dov'era il trucco? Era in quarantena a firmare il contratto per L'Isola! L'ho scoperto in puntata appena eliminata, ero sotto choc e mi hanno detto 'tua mamma farà L'Isola', io 'Prego?'". Ma veniamo adesso alla risposta sulla ricerca dell'amore…























Le parole di Giulia Salemi su mamma Fariba Tehrani: "Se è in cerca dell'amore? Io penso che tutti siano in cerca anche se non lo sanno. Mia mamma non ha più trovato l'amore dopo che si è separata da mio papà. Sono 10 anni che non vede la… zucchina". E aggiunge: "Mi ha spiegato che aveva rispettato la mia volontà di fare due percorsi separati, ma anche che fare l'Isola era il suo sogno. Mi ha fatto anche un discorso molto umano: in questo periodo per il Covid non sta lavorando".

“Si è dissociata da me, perché vuole dimostrare che una donna della sua età ce la può fare. Ovviamente se fosse in difficoltà e avesse bisogno di me posso rompere il nostro patto e ‘soccorrerla’ dallo studio”. Poco da dire, Tommaso Zorzi e il suo Punto Zeta promettono benissimo!

