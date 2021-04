Lutto nel mondo della tv, l’attore conosciuto per i suoi ruoli nelle serie tv di successo tra cui Twin Peaks, Grace Under Fire e Seinfeld, è morto a 72 anni. Il figlio, attore e sceneggiatore, ha confermato a EW che suo padre è morto martedì mattina. “Era un bravo uomo che ha coltivato il suo amore per la creatività e le arti in tutto ciò che faceva”, ha detto in un comunicato stampa in cui annunciava la morte del padre. “Ha tramandato quella passione a me, e non vedo l’ora di trasmetterla ai suoi nipoti che amava così tanto”.

Olkewicz era forse il più amato dal pubblico per il suo lavoro in Twin Peaks, la serie televisiva statunitense ideata da David Lynch e Mark Frost che narra le vicende della morte di Laura Palmer, figlia unica del noto avvocato Leland Palmer, nonché una delle ragazze più popolari della città. Le indagini sono affidate alla locale polizia e anche all'agente speciale Dale Cooper dell'FBI e permettono di far affiorare il lato oscuro del luogo e dei suoi abitanti.















In Twin Peaks Walter Olkewicz vestiva i panni dello squallido barista e croupier Jacques Renault e ha rivestito lo stesso ruolo nel film del 1992 Twin Peaks: Fire Walk With Me. Walter Olkewicz ha fatto la sua ultima apparizione in tv nel 2017, come parte del revival della famosa serie tv diretta da David Lynch. L'attore era noto anche agli spettatori televisivi per il suo ritratto del lavoratore della raffineria di petrolio Dougie Boudreau nella sitcom della ABC Grace Under Fire.















I fan di Seinfeld ricordano Olkewicz come Nick the cable guy, dall'episodio del 1996 "The Cadillac". Olkewicz eta nato il 14 maggio 1948 a Bayonne, NJ. Ha debuttato sul grande schermo in Futureworld del 1976 e ha ottenuto un ruolo più importante nella commedia di guerra 1941 di Steven Spielberg. Da quel momento in poi, ha lavorato stabilmente nel cinema e in televisione fino alla fine degli anni '90, quando le complicazioni di salute gli hanno impedito di apparire sullo schermo.









Altri crediti cinematografici degni di nota includono Making the Grade, The Big Picture, Stuart Save His Family, Par 6 e The Client. Ha recitato anche in The Last Resort, Maghi e Guerrieri, Partners in Crime, e Dolly Parton 1987-1988 ABC spettacolo di varietà ‘s, Dolly. Ha anche fatto apparizioni memorabili in spettacoli come Who’s The Boss?, Night Court, Cheers, Taxi, Barney Miller, Sposato … With Children, Moonlighting, LA Law, The Rockford Files, Newhart, ER, Family Ties, Dharma & Greg, e La signora in giallo. Oklewicz lascia il figlio, la nuora e due nipoti.

