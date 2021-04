“Grazie a voi è cambiato tutto”. L’eredità, Martina Crocchia: alla fine è successo davvero. Flavio Insinna senza parole e il web ‘esplode’

Alla fine anche i grandi campioni sono costretti a gettare la spugna. È quello che è capitato nella puntata de L’Eredità del 7 aprile con Martina Crocchia che non è riuscita a mantenere il suo status di campionessa. Purtroppo per lei, l’avventura nel game show di Rai 1 è terminata. Flavio Insinna ci ha tenuto a salutarla, ricordando alcune parole da lei dette nei giorni scorsi. Molto toccante è stato anche il piccolo discorso d’addio che Martina ha fatto nella trasmissione. Cala il sipario sulla lunghissima ed emozionante avventura della campionessa Martina Crocchia a L’Eredità.

Solo qualche giorno prima, dopo due settimane di assenza per dare spazio allo speciale appuntamento dedicato alla beneficenza, Flavio Insinna ha avuto modo di riaccogliere nel suo studio la campionessa in carica del game show di mamma Rai. Da quando Martina è tornata in gioco, non è riuscita ad andare oltre il Triello e al terzo giorno ha perso al confronto con Francesco ponendo fine alla sua avventura. Nel fatidico momento dei saluti, il conduttore ha salutato la campionessa riccioluta dicendole che la frase più bella che lei abbia mai detto è che la sua vita è cambiata in meglio a L'Eredità.















Ha detto: "Me l'avete già cambiata, è stato bellissimo. Grazie a tutti. Siete meravigliosi, in queste due settimane mi siete mancati molto ed è stato bello ritrovarvi". Flavio Insinna ha chiuso il discorso dei saluti dicendo che questo non è un addio ma un arrivederci. Quindi, i fan di Martina, prima o poi potrebbero rivedere la loro beniamina ancora una volta a L'Eredità.























C'è da dire che non è da escludersi completamente un ritorno della Crocchia in gioco, magari in una qualche puntata speciale della trasmissione. Il Triello è stato giocato dal campione Lorenzo e da Francesco e Giovanni. Alla fine del giro, a staccare l'ambitissimo pass per la Ghigliottina è stato Francesco.



Il nuovo campione non è riuscito ad indovinare la parola vincente di questa puntata dato che non è riuscito ad intuire che cosa accomunasse ’Giorno, Prendere, Ordine, Basta, Servito’. Il nuovo campione de L’Eredità si è messo in gioco con la parola ’Mano’ sperando di aggiudicarsi il montepremi di 26.250 euro in gettoni d’oro. Alla fine la parola giusta era ’Parola’.

