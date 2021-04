“Ma dai!”. I soliti ignoti, Amadeus non crede alle sue orecchie: lo sbaglio clamoroso di Lillo. E il pubblico interviene

A I soliti ignoti, l’ospite-detective del giorno è Lillo, il comico romano di Lol e in onda subito dopo con il film Modalità aereo. Anche stasera si gioca per devolvere il montepremi alla Fondazione Italiana per l’Autismo. L’indagine di Lillo è notevole. Il comico di Lol indovina quasi tutti gli ignoti e arriva alla fase finale con 152mila euro. Entra il parente misterioso, la trentottenne Alessia. Lillo trova una somiglianza notevole con l’ignoto numero cinque. Ma decide comunque di non raddoppiare e di conoscere il grado di parentela. Alessia è la sorella di uno degli ignoti.

A quel punto, l’attore nota una somiglianza anche con l’ignoto numero quattro, una ragazza con gli stessi occhi di Alessia. Ma poi sceglie comunque il cinque: “Ha l’ovale del viso identico ad Alessia, scelgo lui”. Lillo aveva usufruito di tutti gli aiuti ed era a quota 60.800 euro. Dopo il jingle di rito arriva l’amaro verdetto: “Non è lui mio fratello”. Delusione in studio. Ma su Twitter piovono commenti. I fan del programma – gli ignotisti – sono con Lillo: “Era troppo difficile, erano identici tutti e tre”. (Continua a leggere dopo la foto)















E ancora: “Sembravano tre fratelli”. Nulla di fatto, dunque. Domani si torna a giocare per la solidarietà. Ma c’è anche chi lo attacca e dice: “Dovevi fidarti del tuo istinto!”. Qualche giorno fa invece Simona Ventura, la quale ha giocato per devolvere il montepremi alla Fondazione Italiana per l’Autismo, ha fatto due gaffe. (Continua a leggere dopo la foto)























La nota conduttrice ha portato avanti un’ottima indagine, ma durante il percorso è incappata in due figuracce, una dopo l’altra. Cercando di individuare tra gli ignoti chi “vende parquet di bamboo” e “ha un ferramenta”, Simona Ventura ha commentato: “In genere dal ferramenta ci vanno gli uomini e il parquet lo scelgono le donne, non ho mai visto un marito dire ‘no, voglio quel parquet’. (Continua a leggere dopo la foto)



Anche se facendo il bricolage, anch’io vado dal ferramenta ma non ne azzecco una, ecco”. Poi rivolgendosi ad Amadeus ha chiesto: “Il parquet lo hai scelto tu o tua moglie?”. E il conduttore ha risposto: “Lo ha scelto Giovanna, anche perché io sono daltonico, avrei scelto un colore a caso…”. Gelo in studio. Simona Ventura in imbarazzo: “Ah sì..? Ecco”.

Ti potrebbe anche interessare: “Inaccettabile”. Maurizio Costanzo show, Tommaso Zorzi non ci sta e sbotta. E il web impazzisce: “Bravo!”