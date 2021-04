Dopo l’eliminazione Elisa Isoardi resta a Playa Esperanza insieme a Vera Gemma e Miryea Stabile. La conduttrice cuneese è finita in un televoto flash assieme ad Andrea Cerioli ed è stata eliminata. L’ex tronista, tra gli ultimi entrati in gioco, supera – seppur di poco, con il 53% delle preferenze – l’ex ballerina, che da un lato lascia la palapa, ma dall’altro rientra a Playa Esperanza. Prima di lei era toccato a Daniela Martani subire l’onta dell’eliminazione.

Al televoto l'ex pasionaria di Alitalia è stata eliminata da Drusilla Gucci, che ha passato i giorni a disposizione a chiedere anche alle piante di venire eliminata. La Martani non ha accettato di restare a Playa Esperanza e ha abbandonato il reality. Prima di lasciare la Palapa, Isoardi ha dovuto dare il consueto "bacio di Giuda". La conduttrice tv ha scelto Drusilla Gucci, ma solo perché la naufraga vuole uscire dal gioco. Intanto a Playa Esperanza è tempo di confessioni.















Vera Gemma ha rimarcato di essere un personaggio controcorrente e spera di rincontrare Awed per smascherarlo: "Ho saputo che ha chiesto scusa a tutto il gruppo, ma de che? Deve pregare Dio che non rientro che gli faccio un c**o così. Che delusione. Mi ha usato finché ha pensato che fossimo forti insieme, ma c'è un piccolo problema che sono ancora qui. Io ero lucidissima e credevo in quest'amicizia, se invece lui era fuori di testa prendesse meno pasticche".















Elisa Isoardi è tornata invece su Valentina Persia. Punto di inizio la frase pronunciata lunedì. "Ci sono cose che bollono in pentola e noto che ogni tanto qualcuno cerca di sminuire. Siamo tutti quanti un po' saturi. Quindi Elisa, Gilles e Daniela… tutti quanti stiamo aspettando l'uscita di Daniela dal gioco, per uccidere i granchi che sono sull'isola".











Parole che non sono piaciute a Elisa che si è sentita tirata in causa a sproposito e, sempre parlando con Miryea Stabile e Vera Gemma e nel daytime andato in onda su Canale 5 mercoledì 7 aprile 2021, ha specificato in che modo ha percepito l’attacco di Valentina Persia nei suoi confronti: “Penso che ha detto che non dico le cose in faccia“. A dire la sua sulla comica ci ha pensato anche Vera Gemma: “Mi ha attaccata sull’aspetto fisico, anche se con me era serenissima”. Infine Miryea Stabile ha fatto sapere cosa pensa di Valentina: “Ha sempre parlato male pure di me”.

