‘Amici 20’ è entrato ormai nel vivo e sono innumerevoli le polemiche scoppiate finora. In un’intervista rilasciata al settimanale ‘Chi’ diretto da Alfonso Signorini ha parlato uno dei giudici, il cantante Stash. Prima di riferirvi del suo commento sulla maestra Alessandra Celentano, l’artista si è soffermato sulla presenza al programma: “Ad Amici ormai ho interpretato tutti i ruoli. Per quanto riguarda il protocollo, è faticoso ma salvifico”. Poi ha sferrato l’attacco super velenoso.

Infatti, ha detto: "Di lei non mi piace la cattiveria gratuita, ma la sua preparazione sì, è indiscutibile". Dunque, giudizio positivo per quanto concerne la sua professionalità, ma i suoi comportamenti nei confronti degli allievi non sono ben accetti nemmeno dal componente della band dei The Kolors. Ora ad essere tirata in ballo è stata l'insegnante di canto Arisa, presa in giro e criticata da un allievo della scuola. Le parole del giovane sono destinate ad aprire una grande polemica.















Nella giornata del 6 aprile l'allievo Aka7even ha avuto una crisi emotiva e ha paventato la possibilità di andare via e lasciare dunque per sempre il posto ad 'Amici 20'. Aka7even ha quindi detto a proposito del suo stato d'animo ad 'Amici 20': "Preferisco andarmene a casa se mi devo umiliare. Le ho perse tutte. Mi sono salvato di nuovo solo grazie a Giulia e Sam. Sono il peggiore del serale". E nell'appuntamento dell'8 aprile ha protestato mettendo in mezzo proprio la maestra Arisa.















Aka7even ha detto che è già in un momento difficilissimo e quindi non vorrebbe ulteriori pressioni: "Non vogliamo umiliare e denigrare gli altri, min..a. Guanti di sfida per fare l'esibizione al circo. Mi devo esibire al circo o ad Amici di Maria De Filippi? Io questo non capisco. Al circo mi devo esibire. Mo mettiamo tutti i cantanti a ballare grazie ad Arisa". E poi anche Anna Pettinelli si è messa in mezzo. Dunque, si prospetta un sabato sera incandescente ad 'Amici', visto ulteriori che attacchi e battibecchi si preannunciano ormai vicinissimi.









Arisa ha pubblicato un paio di immagini di lei con i baffi ad ‘Amici 20′ anche sul noto social network. E come didascalia ha scelto: “Bisogna sempre esprimere se stessi”. A Maria De Filippi aveva invece detto: “Oggi mi sono svegliata sentendomi un po’ maschio e un po’ femmina. Ho optato per la non scelta. Viva il genere umano”. Poi ha spiegato il motivo del gesto: “L’omofobia non deve farla franca”.

