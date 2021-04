Tina Cipollari sarebbe assente da due registrazioni consecutive e non si è scoperta la motivazione di questa decisione. Tante le chiacchiere e i dubbi al punto che c’è in rete chi, addirittura, ha paventato la possibilità che possa lasciare il programma, cosa che però non ha trovato assolutamente conferme. Quando aveva dovuto rispettare la quarantena si era collegata dalla sua abitazione per non mancare all’appuntamento televisivo.

Stavolta non è stato così e allora i timori sono stati maggiori. "Ogni volta che manca Tina prendo consapevolezza sul perché guardo ancora questo programma: per lei. Senza di lei noia pura. Soprattutto ultimamente che non ci sono personaggi interessanti o quantomeno piacevoli", "Tina dove sei?", "Tina, ci manchi come l'aria". Staremo a vedere se Maria De Filippi o la produzione chiariranno i motivi di questa prolungata assenza. E chissà se anche Tina Cipollari vorrà rompere il silenzio. Di sicuro lo rompe su un'altra questione: il suo matrimonio.















La love story con Vincenzo Ferrara sembra a un passo dall'altare anche se, spiega la stessa Tina sulla colonne del settimanale Nuovo non avverrà così presto. E dire che correvano voci di una crisi tra Tina e Vincenzo, ma l'imprenditore era subito corso ai ripari, affermando che: "Io e Tina siamo sempre innamorati. Stiamo bene insieme. L'unico problema è la distanza: durante la settimana Tina è fissa a Roma per registrare le puntate di Uomini e Donne mentre io sono sempre al lavoro nel mio ristorante".















E ancora: "Riesce a raggiungermi solo nel fine settimana". Quello che è sicuro è che a fianco a lei, come testimone, non ci sarà Maria De Filippi. A rivelarlo è la stessa opinionista. "A Maria non lo chiedo: la metterei in imbarazzo", ha spiegato. Per ora meglio festeggiare i vent'anni trascorsi all'interno della trasmissione del pomeriggio di Canale 5.











Sulla rivista appare sorridente mentre tiene una torta al cioccolato con le candeline tra le mani. Festeggia così questo momento così speciale, posando per il giornale di Riccardo Signoretti. Un ‘traguardo’ importante quello raggiunto dalla storica opinionista all’interno del programma.

